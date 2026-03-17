هل يُغلق إغتيال لاريجاني مسارات الخروج من الحرب؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ المحلل السياسي المقيم في تريتا بارسي، قال في تحليل إنّ "اغتيال علي لاريجاني يقع ضمن إطار أوسع من مجرد عملية تصفية".

وأشار بارسي إلى أنّ "استهداف لاريجاني قد يرتبط بمحاولة إغلاق أي مسارات محتملة للخروج من الحرب".



وبحسب هذا الطرح، لم يكن لاريجاني مجرد مسؤول كبير، بل أحد الأصوات التي دعمت فكرة الحوار مع الولايات المتحدة، وسعت إلى تخفيف حدة التوتر مع ، كما حاول في مراحل سابقة فتح قنوات اتصال مباشرة مع شخصيات مقربة من الرئيس الأميركي لتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.



من هذا المنظور، فإن غيابه المحتمل يعني تضييق هامش المناورة السياسية داخل النظام الإيراني، وتقليص فرص الوصول إلى تسوية مبكرة.



في المقابل وبحسب بارسي، لا يمكن فصل العملية عن سياق أوسع من الاستراتيجيات التي تعتمد على استهداف القيادات كوسيلة لإرباك الخصم، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الميداني.



ورأى بارسي أنه مع تزايد المخاطر المرتبطة بتوسيع العمليات العسكرية، وصعوبة تحقيق أهداف حاسمة عبر المواجهة المباشرة، تبرز مثل هذه العمليات كخيار بديل يهدف إلى التأثير في بنية القرار داخل .



ويعزز هذا التوجه، وفق قراءات متقاطعة، إدراك متزايد بأن الخيارات التقليدية، كفتح ممرات الملاحة بالقوة أو فرض وقائع عسكرية جديدة، باتت محفوفة بكلفة عالية سياسياً وعسكرياً، ما يدفع نحو البحث عن أدوات ضغط غير مباشرة. (ارم نيوز)