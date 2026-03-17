توتر متزايد بين إسرائيل وإيران خلال الأسابيع المقبلة

قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى لوزراء الحكومة، وفق ما نقلته القناة 12 ، إن لديها أهداف هجومية في خلال الأسابيع الستة .



كان يسرائيل كاتس أعلن اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوة الباسيج في غارات جوية ليلية، فيما واصلت هجماتها على دول الخليج المجاورة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.



ونشرت الرسمية رسالة بخط يد لاريجاني، ينعي فيها البحارة الإيرانيين الذين قُتلوا في هجوم أمريكي، والذين كان من المتوقع أن تُقام جنازتهم اليوم الثلاثاء، ولكن لم يصدر أي تعليق فوري من طهران على تصريحات كاتس.



وسيكون لاريجاني أرفع شخصية تقتل منذ موت الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في اليوم الأول من الجوية الإسرائيلية الأمريكية في 28 شباط.



وأضاف كاتس أن غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج الإيرانية، قد قُتل أيضًا.



وقوات الباسيج هي قوة شبه عسكرية تعمل بدوام جزئي، وتخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وتُستخدم غالبًا لقمع الاحتجاجات داخليًا.



وأفاد مكتب بنيامين في بيان بأن نتنياهو أمر "بتصفية كبار مسؤولي النظام الإيراني".







