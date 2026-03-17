عربي-دولي

توتر متزايد بين إسرائيل وإيران خلال الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
17-03-2026 | 11:09
توتر متزايد بين إسرائيل وإيران خلال الأسابيع المقبلة
قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى لوزراء الحكومة، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل لديها أهداف هجومية في إيران خلال الأسابيع الستة القادمة.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوة الباسيج في غارات جوية ليلية، فيما واصلت طهران هجماتها على دول الخليج المجاورة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية رسالة بخط يد لاريجاني، ينعي فيها البحارة الإيرانيين الذين قُتلوا في هجوم أمريكي، والذين كان من المتوقع أن تُقام جنازتهم اليوم الثلاثاء، ولكن لم يصدر أي تعليق فوري من طهران على تصريحات كاتس.

وسيكون لاريجاني أرفع شخصية تقتل منذ موت الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في اليوم الأول من الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية في 28 شباط.

وأضاف كاتس أن غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج الإيرانية، قد قُتل أيضًا.

وقوات الباسيج هي قوة شبه عسكرية تعمل بدوام جزئي، وتخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وتُستخدم غالبًا لقمع الاحتجاجات داخليًا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بأن نتنياهو أمر "بتصفية كبار مسؤولي النظام الإيراني".

 
وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط
