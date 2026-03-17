خامنئي في أول جلسة للسياسة الخارجية: لا سلام قبل "إخضاع" واشنطن وتل أبيب

نقلت وكالة " " عن مسؤول إيراني كبير أن الجديد، مجتبى ، عقد أول جلسة له للسياسة الخارجية منذ توليه منصبه، حيث كشف فيها عن رفضه خفض التصعيد الحالي مع وإسرائيل في الوقت الراهن.



وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن خامنئي رفض مقترحات دولية نقلها وسطاء تهدف إلى التهدئة أو وقف إطلاق النار، واشترط لفتح باب السلام "إخضاع" الولايات المتحدة وإسرائيل وقبولهما بالهزيمة ودفع التعويضات. ووصف المصدر موقف المرشد بأنه "قاسٍ وجاد للغاية" ويطالب بالثأر، دون أن يتضح ما إذا كان قد حضر الاجتماع شخصياً أم عبر الاتصال المرئي.



يُذكر أن كان قد اختار مجتبى خامنئي قبل أكثر من أسبوع ليخلف والده، آية ، في منصب هو صاحب في كافة، ولم تُنشر له أي صور رسمية منذ ذلك الحين.







