خامنئي في أول جلسة للسياسة الخارجية: لا سلام قبل "إخضاع" واشنطن وتل أبيب

Lebanon 24
17-03-2026 | 11:11
خامنئي في أول جلسة للسياسة الخارجية: لا سلام قبل إخضاع واشنطن وتل أبيب
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير أن المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، عقد أول جلسة له للسياسة الخارجية منذ توليه منصبه، حيث كشف فيها عن رفضه خفض التصعيد الحالي مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الراهن.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن خامنئي رفض مقترحات دولية نقلها وسطاء تهدف إلى التهدئة أو وقف إطلاق النار، واشترط لفتح باب السلام "إخضاع" الولايات المتحدة وإسرائيل وقبولهما بالهزيمة ودفع التعويضات. ووصف المصدر موقف المرشد بأنه "قاسٍ وجاد للغاية" ويطالب بالثأر، دون أن يتضح ما إذا كان قد حضر الاجتماع شخصياً أم عبر الاتصال المرئي.

يُذكر أن مجلس خبراء القيادة كان قد اختار مجتبى خامنئي قبل أكثر من أسبوع ليخلف والده، آية الله علي خامنئي، في منصب هو صاحب الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة كافة، ولم تُنشر له أي صور رسمية منذ ذلك الحين.


