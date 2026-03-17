سقوط شظايا صواريخ في وسط إسرائيل وإجراءات أمنية مشددة

أغلقت السلطات اليوم الثلاثاء، محطة المركزية في مدينة حولون شرق بسبب مخاوف من سقوط شظايا فيها بعد قصف إيراني، وفق القناة 14 .



وبحسب القناة أصيب مبنى في وسط إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني ظهر اليوم.



من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن السلطات تجري عمليات تمشيط في 3 مواقع بوسط إسرائيل، بعد ورود بلاغات عن سقوط شظايا فيها.



وأطلقت قوات بعد ظهر اليوم الثلاثاء، صواريخ باليستية على وسط إسرائيل.



ودوت صافرات الإنذار في منطقة وتل أبيب الكبرى بعد إطلاق الصواريخ.



