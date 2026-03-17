تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أرقام صادمة لضحايا السويداء.. 1760 قتيلاً وتقرير رسمي يحدد المسؤوليات

Lebanon 24
17-03-2026 | 11:20
A-
A+
أرقام صادمة لضحايا السويداء.. 1760 قتيلاً وتقرير رسمي يحدد المسؤوليات
أرقام صادمة لضحايا السويداء.. 1760 قتيلاً وتقرير رسمي يحدد المسؤوليات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سلمت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء تقريرها النهائي لوزير العدل مظهر الويس، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر وزارة الإعلام بدمشق، كشفت فيه عن نتائج التحقيقات في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها المحافظة.

وأكدت اللجنة أن عملها شمل تقصي الحقائق وجمع الأدلة، معلنة أن عدد الضحايا من جميع الأطراف بلغ 1760 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 2188 شخصاً. وأوضحت أن التوثيق استند إلى معطيات محايدة وتعاون مع الشهود والمؤسسات الحكومية، معتبرة هذه الخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والإنصاف.

وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لضمان عدم تكرار الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء الصيف الماضي، إثر مواجهات بين تشكيلات محلية وزمر مسلحة اجتاحت قرى المحافظة والمدينة، مما أسفر عن دمار كبير في الممتلكات.

وزارة الإعلام

لجنة التحقيق

مؤتمر صحفي

السويدا

السويد

دمشق

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24