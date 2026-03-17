أرقام صادمة لضحايا السويداء.. 1760 قتيلاً وتقرير رسمي يحدد المسؤوليات

سلمت في أحداث محافظة تقريرها النهائي لوزير العدل مظهر الويس، خلال عُقد في مقر بدمشق، كشفت فيه عن نتائج التحقيقات في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها المحافظة.



وأكدت اللجنة أن عملها شمل تقصي الحقائق وجمع الأدلة، معلنة أن عدد الضحايا من جميع الأطراف بلغ 1760 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 2188 شخصاً. وأوضحت أن التوثيق استند إلى معطيات محايدة وتعاون مع الشهود والمؤسسات الحكومية، معتبرة هذه الخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والإنصاف.



وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لضمان عدم تكرار الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء الصيف الماضي، إثر مواجهات بين تشكيلات محلية وزمر مسلحة اجتاحت قرى المحافظة والمدينة، مما أسفر عن دمار كبير في الممتلكات.





Advertisement