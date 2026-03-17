ترامب يقلب الطاولة على الناتو: لا نريد دعمكم في حرب إيران!

17-03-2026 | 11:44
ترامب يقلب الطاولة على الناتو: لا نريد دعمكم في حرب إيران!
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد ترغب في الحصول على أي دعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو حلفائها التقليديين في آسيا، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.

وأوضح ترامب أن معظم حلفاء "الناتو" أبلغوا واشنطن بعدم رغبتهم في التورط في العملية العسكرية، مما يعكس اتساع فجوة الخلاف حول طبيعة الحرب وأهدافها. وتأتي هذه التصريحات في ظل تحفظات أوروبية واضحة، حيث تعتبر عدة دول أن المواجهة لا تندرج ضمن التزامات الدفاع المشترك المنصوص عليها في ميثاق الحلف، لعدم تعرض أي دولة عضو لهجوم مباشر.

وتكشف هذه التطورات عن أزمة غير مسبوقة داخل "الناتو"، إذ تجد الولايات المتحدة نفسها تقود حرباً منفردة دون دعم حلفائها الذين يبدون قلقاً من تداعيات التصعيد على أمن الطاقة العالمي. ويمثل موقف ترامب تحولاً في النهج الأمريكي نحو المقاربة الانفرادية بعد فشل الجهود في حشد تحالف عسكري دولي واسع.

أمين عام الناتو: الحلف ليس متورطا في حرب إيران لكنه يدعم العمليات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هناك قادة في إيران يريدون التفاوض لكننا لا نعرف من هم قادة إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هدف هويلوند يقلب الطاولة ويشعل صراع الدوري الإيطالي
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نريد اختيار رئيس في إيران لا يقودها إلى الحرب
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-17
Lebanon24
13:59 | 2026-03-17
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
13:08 | 2026-03-17
Lebanon24
13:00 | 2026-03-17
Lebanon24
12:53 | 2026-03-17
