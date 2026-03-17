حاملة طائرات أميركيّة ستعود إلى اليونان... ما الذي حصل خلال وجودها في الشرق الأوسط؟

أفادت صحيفة "كاثيميريني" ، أنّ حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس "، المنتشرة حالياً في ، ستعود الأسبوع المقبل إلى قاعدة سودا في كريت.



وبحسب المعلومات التي نقلتها الصحيفة، فإن حريقاً اندلع داخل السفينة قبل أيام استمرّ لأكثر من 30 ساعة.



وأشارت المعطيات إلى أن الحريق بدأ في قسم داخل الحاملة، فيما يجري حالياً بحث عدة فرضيات، من بينها احتمال أن يكون الحادث متعمداً من قبل بعض أفراد الطاقم.

ووفق هذا السيناريو، فإن الدافع المحتمل قد يكون رغبة بعض البحارة في إنهاء مهمتهم، بعد مشاركة السفينة في عمليات عسكرية متواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر. (ارم نيوز)