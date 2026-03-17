آلات الحرب العائمة.. هذه خريطة حاملات الطائرات والمروحيات حول العالم

رغم الأهمية الكبيرة لحاملات الطائرات إلا أن عددًا محدودًا من الدول يمتلكها، وعدد أقل منها يشغل أكثر من واحدة.

تعد حاملات الطائرات جوهرة التاج في أي قوة بحرية فهي قواعد جوية متنقلة تتيح بسط النفوذ إلى ما وراء حدود الدولة الأمر الذي يعكس قدراتها العسكرية ونفوذها الاستراتيجي العالمي.



ورغم امتلاك العديد من الدول لأساطيل بحرية قوية، إلا أن وجود حاملات الطائرات يظل سمة مميزة للقدرات البحرية في أعالي البحار، ورمزًا للطموح الاستراتيجي على الساحة العالمية وهو ما لا يتحقق إلا لـ6 دول فقط.



ووفقا لموقع "غلوبال فاير باور" تقود العالم في مجال حاملات الطائرات حيث تشغل 11 حاملة طائرات أي أقل بواحدة من مجموع ما تشغله جميع الدول الأخرى مجتمعة.



وتشمل حاملات الطائرات الأميركية حاملات الطائرات النووية من فئتي "نيميتز" و"فورد"، مما يمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على وجود بحري عالمي دائم.



ولا تقتصر ريادة الولايات المتحدة على العدد فحسب، بل تشمل أيضًا التطور التكنولوجي لحاملات طائراتها.



وبفضل هذا المزيج من الكمية والقدرات المتطورة يضع تأتي الولايات المتحدة في طليعة الدول، مما يجعل أسطول حاملات طائراتها لا يُضاهى في بسط النفوذ العالمي.



تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد حاملات الطائرات، إذ تمتلك ثلاث حاملات طائرات في الخدمة وهناك حاملة قيد الإنشاء، وذلك في إطار جهود بكين المتسارعة لتحديث أسطولها البحري.



وباستثناء الولايات المتحدة والصين، لا يوجد سوى عدد قليل من الدول التي تمتلك أكثر من حاملة طائرات عاملة واحدة حيث تمتلك كل من المتحدة وإيطاليا والهند حاملتي طائرات وهناك ثلاث دول أخرى فقط تمتلك حاملة طائرات واحدة هي وروسيا وإسبانيا.



وإلى جانب حاملات الطائرات تبرز حاملات الهليكوبتر التي توفر للدول المقاتلة قدرة فريدة وممتدة في البحر من خلال المساعدة في نقل القتال إلى العدو.



وتعد هذه السفن الحربية أصغر حجماً وأقل تكلفة في التصنيع، وتكتسب باستمرار شعبية عالمية، خاصة لدى الدول التي لا تستطيع تحمل تكلفة الأنواع الأكبر الداعمة للطائرات ذات الأجنحة الثابتة.



وتشمل استخدامات مروحيات الهليكوبتر على متن هذه السفن الإمداد، والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ومطاردة الغواصات، والمراقبة الميدانية، وإنزال أو استخراج القوات، والاستطلاع العام.



ومرة أخرى تتصدر الولايات المتحدة القائمة مع امتلاكها 9 حاملات هليكوبتر كما تحتل الصين أيضا المرتبة الثانية بامتلاكها 4 حاملات بالتساوي مع اليابان وذلك وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير باور".



وأوضح الموقع تحتل المرتبة الثالثة حيث تمتلك 3 حاملات هليكوبتر في حين تملك 3 دول حاملتين هليكوبتر هي استراليا ومصر وكوريا الجنوبية وتمتلك 3 دول أخرى حاملة هليكوبتر واحدة هي البرازيل وتايلاند وتركيا. (العين)



