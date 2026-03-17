تسلّل وتصوير خلسة.. توقيف إعلامي في الفجيرة بتهمة خرق "مناطق محظورة"

ضبطت الجهات المختصة في إمارة بدولة شخصاً من جنسية عربية (ع. م) إثر قيامه بالتصوير في مناطق محظورة دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.



وأوضحت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية، تسلل إلى المواقع المحظورة خلسة باستخدام مركبة مستأجرة تعود لصحفية تعمل في فرع مؤسسة صحفية أجنبية بدبي.

وكشفت الإجراءات أن المقاطع المصورة جرى إرسالها إلكترونياً إلى مؤسسة إخبارية في بتوجيه من مديرة فرع الشركة في منطقة (ب. أ – عربية الجنسية)، ودون الحصول على موافقات رسمية.



وأحيل المتهم إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتهمة دخول مواقع محظورة وتصويرها ومخالفة قرارات الحظر الصادرة عن الجهات المختصة. ومن جانبها، أكدت العامة ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة والحصول على التصاريح المسبقة قبل مباشرة أعمال التصوير، خاصة في المواقع الحساسة، حفاظاً على الأمن والنظام العام.



