عربي-دولي

تسلّل وتصوير خلسة.. توقيف إعلامي في الفجيرة بتهمة خرق "مناطق محظورة"

Lebanon 24
17-03-2026 | 12:53
تسلّل وتصوير خلسة.. توقيف إعلامي في الفجيرة بتهمة خرق مناطق محظورة
ضبطت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات شخصاً من جنسية عربية (ع. م) إثر قيامه بالتصوير في مناطق محظورة دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية، تسلل إلى المواقع المحظورة خلسة باستخدام مركبة مستأجرة تعود لصحفية تعمل في فرع مؤسسة صحفية أجنبية بدبي.
 
وكشفت الإجراءات أن المقاطع المصورة جرى إرسالها إلكترونياً إلى مؤسسة إخبارية في لندن بتوجيه من مديرة فرع الشركة في منطقة الخليج (ب. أ – عربية الجنسية)، ودون الحصول على موافقات رسمية.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتهمة دخول مواقع محظورة وتصويرها ومخالفة قرارات الحظر الصادرة عن الجهات المختصة. ومن جانبها، أكدت النيابة العامة ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة والحصول على التصاريح المسبقة قبل مباشرة أعمال التصوير، خاصة في المواقع الحساسة، حفاظاً على الأمن والنظام العام.

مواضيع ذات صلة
قطر توقف 313 شخصا بتهمة تصوير ونشر "معلومات مضللة"
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مواد "محظورة" في منطقة الزلقا (صور)
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الفجيرة.. مسيّرة تستهدف منطقة الصناعات البترولية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية والعودة إلى الأعمال الاعتيادية بعد اعتراض مسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-03-17
Lebanon24
16:14 | 2026-03-17
Lebanon24
16:14 | 2026-03-17
Lebanon24
16:01 | 2026-03-17
Lebanon24
15:00 | 2026-03-17
Lebanon24
14:37 | 2026-03-17
