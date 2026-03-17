|
عربي-دولي
بعد اغتيال رؤوس النظام.. اسرائيل تطارد قوات "الباسيج" في شوارع طهران
Lebanon 24
17-03-2026
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، شن غارات جوية واسعة استهدفت مواقع انتشار قوات التعبئة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري في العاصمة
الإيرانية
طهران
، مؤكداً مقتل قائد هذه القوات، "غلام رضا
سليماني
"، في ضربة وصفها بالدقيقة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مقار قيادية، ومراكز لوجستية، ونقاط انتشار ميدانية تابعة للباسيج في مختلف أنحاء طهران، مشيراً إلى أن العملية شملت تدمير وحدات إسناد وصيانة ومستودعات آليات تُستخدم في العمليات الميدانية.
وجاء هذا الهجوم بالتزامن مع إعلان
إسرائيل
تصفية أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
، علي لاريجاني، في غارة منفصلة قرب طهران.
وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن استهداف الباسيج يهدف إلى تقويض أدوات القمع التي يستخدمها النظام ضد المحتجين، وتحجيم قدرته على السيطرة الداخلية، خاصة بعد اتهام هذه القوات بأداء دور رئيسي في حملات قمع واسعة شهدتها
إيران
في الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة، حيث وصفت إسرائيل مقتل سليماني ولاريجاني بأنه "ضربة قاصمة" للهيكل القيادي والأمني في الجمهورية الإسلامية.
Advertisement
وسائل إعلام إيرانية: إستهداف مبنى لقوات "الباسيج" في طهران
المجلس الأعلى
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
الإسلام
إسرائيل
سليماني
تابع
في زمن الحرب... لماذا تفرض الدول العربية حظرا على التصوير؟
Advertisement
