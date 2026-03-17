Najib Mikati
عربي-دولي

في طريقها إلينا.. حاملة طائرات وآلاف الجنود في مهمة بالشرق الأوسط

Lebanon 24
17-03-2026 | 13:59
في طريقها إلينا.. حاملة طائرات وآلاف الجنود في مهمة بالشرق الأوسط
أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية ونظام التعريف الآلي (AIS)، يوم الثلاثاء، اقتراب سفينة الإنزال البرمائي الأميركية "يو إس إس تريبولي" من مضيق ملقا قرب سنغافورة، وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط وعلى متنها آلاف الجنود.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين مطلعين أن السفينة تحمل عناصر من الوحدة 31 التابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) المتمركزة في أوكيناوا، وهي قوة تدخل سريع تضم نحو 2200 عنصر. وتتألف هذه الوحدة من مكونات قيادية وقتالية برية وجوية ودعم لوجستي، وتختص بمهام الإجلاء والعمليات البرمائية والهجوم السريع.

وتُعد "يو إس إس تريبولي" من أكبر سفن الإنزال البرمائي، حيث يبلغ طولها 850 قدماً وتزن 45 ألف طن، وتعمل كحاملة طائرات صغيرة قادرة على حمل مقاتلات "إف-35" وطائرات "أوسبري" وزوارق إنزال.
 
وبحسب بيانات موقع "MarineTraffic"، كانت السفينة قد غادرت أوكيناوا في 11 اذار الجاري متجهة نحو المنطقة بسرعة 22 ميلاً في الساعة، وذلك تنفيذاً لأوامر البنتاغون بنشرها في الشرق الأوسط دون الكشف عن مهامها الدقيقة.

التايمز: بريطانيا تتردد في إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أميركي: حاملة طائرات أميركية ثالثة ستتوجه قريباً إلى الشرق الأوسط
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أميركي: حاملة طائرات أميركية ثالثة ستتوجه قريبا إلى الشرق الأوسط
ترامب: حاملة طائرات إضافية متجهة إلى الشرق الأوسط
