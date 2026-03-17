في طريقها إلينا.. حاملة طائرات وآلاف الجنود في مهمة بالشرق الأوسط

أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية ونظام التعريف الآلي (AIS)، يوم الثلاثاء، اقتراب سفينة الإنزال البرمائي الأميركية "يو إس إس تريبولي" من مضيق ملقا قرب ، وهي في طريقها إلى وعلى متنها آلاف الجنود.



ونقلت شبكة " إن" عن مسؤولين مطلعين أن السفينة تحمل عناصر من الوحدة 31 التابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) المتمركزة في أوكيناوا، وهي قوة تدخل سريع تضم نحو 2200 عنصر. وتتألف هذه الوحدة من مكونات قيادية وقتالية برية وجوية ودعم لوجستي، وتختص بمهام الإجلاء والعمليات البرمائية والهجوم السريع.



وتُعد "يو إس إس تريبولي" من أكبر سفن الإنزال البرمائي، حيث يبلغ طولها 850 قدماً وتزن 45 ألف طن، وتعمل كحاملة طائرات صغيرة قادرة على حمل مقاتلات " " وطائرات "أوسبري" وزوارق إنزال.

وبحسب بيانات موقع "MarineTraffic"، كانت السفينة قد غادرت أوكيناوا في 11 اذار الجاري متجهة نحو المنطقة بسرعة 22 ميلاً في الساعة، وذلك تنفيذاً لأوامر بنشرها في الشرق الأوسط دون مهامها الدقيقة.



