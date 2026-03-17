تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مغادرة دبلوماسية من بغداد.. وبعثات خليجية تنسحب بالكامل
Lebanon 24
17-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت بعثات دبلوماسية في بغداد بمغادرة
العراق
على خلفية التصعيد الأمني الأخير، وفق ما أفادت به مصادر "العربية/الحدث"، التي أشارت أيضاً إلى أن بعثات خليجية غادرت بالكامل، فيما خفّضت بعثات عربية أخرى مستوى تمثيلها.
وفي موازاة ذلك، جدّدت الحكومة
العراقية
خلال جلستها الأسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني رفضها أي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية، معتبرة هذه الأفعال إرهابية وتمسّ بالأمن والاستقرار، مع تأكيد دعم القوات الأمنية في منعها.
كما حذّر رئيس مجلس
القضاء
الأعلى فائق زيدان من أن استهداف البعثات الدبلوماسية قد يعرّض العراق لعقوبات سياسية أو اقتصادية أو لعزلة دولية، مشدداً على أن القانون
العراقي
يعاقب على هذه الأفعال، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
ويأتي ذلك بعد هجمات متكررة بطائرات مسيّرة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية
الإماراتية
في أربيل، في ظل التوتر المتواصل منذ 28 شباط وإغلاق المجال الجوي العراقي واعتراض مسيّرات قرب مطار بغداد وأربيل. (العربية)
Advertisement
قوات الأمن
الإماراتية
الإماراتي
دبلوماسي
العراقية
الإمارات
السودان
العراقي
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24