عربي-دولي

مغادرة دبلوماسية من بغداد.. وبعثات خليجية تنسحب بالكامل

Lebanon 24
17-03-2026 | 14:00
مغادرة دبلوماسية من بغداد.. وبعثات خليجية تنسحب بالكامل
بدأت بعثات دبلوماسية في بغداد بمغادرة العراق على خلفية التصعيد الأمني الأخير، وفق ما أفادت به مصادر "العربية/الحدث"، التي أشارت أيضاً إلى أن بعثات خليجية غادرت بالكامل، فيما خفّضت بعثات عربية أخرى مستوى تمثيلها.

وفي موازاة ذلك، جدّدت الحكومة العراقية خلال جلستها الأسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني رفضها أي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية، معتبرة هذه الأفعال إرهابية وتمسّ بالأمن والاستقرار، مع تأكيد دعم القوات الأمنية في منعها.

كما حذّر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من أن استهداف البعثات الدبلوماسية قد يعرّض العراق لعقوبات سياسية أو اقتصادية أو لعزلة دولية، مشدداً على أن القانون العراقي يعاقب على هذه الأفعال، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.

ويأتي ذلك بعد هجمات متكررة بطائرات مسيّرة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية الإماراتية في أربيل، في ظل التوتر المتواصل منذ 28 شباط وإغلاق المجال الجوي العراقي واعتراض مسيّرات قرب مطار بغداد وأربيل. (العربية)
بعثات دبلوماسية خليجية غادرت العراق بالكامل (العربية)
"رويترز": القوات الأميركية تنسحب بالكامل من قاعدة التنف العسكرية وتسلمها لقوات الحكومة السورية
السفارة الأميركية في بغداد: الخارجية الأميركية أمرت بمغادرة الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين
"رويترز" عن مصادر أمنية: مسيّرتان تستهدفان منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد الدولي
