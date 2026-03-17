مغادرة دبلوماسية من بغداد.. وبعثات خليجية تنسحب بالكامل

بدأت بعثات دبلوماسية في بغداد بمغادرة على خلفية التصعيد الأمني الأخير، وفق ما أفادت به مصادر "العربية/الحدث"، التي أشارت أيضاً إلى أن بعثات خليجية غادرت بالكامل، فيما خفّضت بعثات عربية أخرى مستوى تمثيلها.



وفي موازاة ذلك، جدّدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني رفضها أي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية، معتبرة هذه الأفعال إرهابية وتمسّ بالأمن والاستقرار، مع تأكيد دعم القوات الأمنية في منعها.



كما حذّر رئيس مجلس الأعلى فائق زيدان من أن استهداف البعثات الدبلوماسية قد يعرّض العراق لعقوبات سياسية أو اقتصادية أو لعزلة دولية، مشدداً على أن القانون يعاقب على هذه الأفعال، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.



ويأتي ذلك بعد هجمات متكررة بطائرات مسيّرة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل، في ظل التوتر المتواصل منذ 28 شباط وإغلاق المجال الجوي العراقي واعتراض مسيّرات قرب مطار بغداد وأربيل. (العربية)

