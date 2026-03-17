للتعامل مع مسيّرات إيران.. خبراء أوكرانيون في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 201 خبير عسكري أوكراني ينتشرون حالياً في للمساعدة في مواجهة الطائرات المسيّرة ، فيما أشار إلى أن 34 آخرين باتوا جاهزين للانتشار.



وأوضح أمام أن هؤلاء الخبراء يملكون خبرة في التصدي لمسيّرات "شاهد"، لافتاً إلى أن فرقاً أوكرانية موجودة بالفعل في وقطر والسعودية، وهي في طريقها إلى الكويت.



ويأتي ذلك في ظل الخبرة التي راكمتها خلال الحرب مع في مواجهة هذا النوع من المسيّرات، بعدما استخدمتها بكثافة ضد البنية التحتية ، خصوصاً منشآت الطاقة.

