الأزهر يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والجوار

أدان الأزهر الشريف بشدة استمرار الاعتداءات غير المبررة على جيرانها من دول الخليج، ممثلة في الإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من ودول الجوار، بينها الأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.



وطالب الأزهر باعتبارها دولة وجارة مسلمة، باتخاذ قرار فوري يمليه الإسلام وتفرضه شريعته، بوقف الاعتداءات على هذه الدول العربية والإسلامية الشقيقة دون قيد أو شرط، واحترام سيادتها وعدم المساس بها، صوناً لأرواح الأبرياء.



وأكد الأزهر أن استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة في دول لم تكن طرفا في أي نزاع يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وخروجا صريحا على ما أوجبه الإسلام من صون الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان.



وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات العسكرية وأي تصعيد إضافي، والعمل على إنهاء الأزمة حقنا لدماء المدنيين وصونا لأمنهم واستقرارهم، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي وسيادة الدول.

كما رحب الأزهر بالمساعي التي تبذلها القيادة لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، داعيا إلى تحمل مسؤولياته في وقف الحرب، وتغليب صوت والحوار ومنع اتساع رقعة الصراع.



وأعرب الأزهر عن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا في الدول الشقيقة، داعياً "الله أن يتغمدهم برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المنطقة من ويلات الحروب والصراعات".





Advertisement