تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الأزهر يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والجوار

Lebanon 24
17-03-2026 | 17:59
A-
A+
الأزهر يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والجوار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدان الأزهر الشريف بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على جيرانها من دول الخليج، ممثلة في الإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من الدول العربية ودول الجوار، بينها الأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.

وطالب الأزهر إيران باعتبارها دولة وجارة مسلمة، باتخاذ قرار فوري يمليه الإسلام وتفرضه شريعته، بوقف الاعتداءات على هذه الدول العربية والإسلامية الشقيقة دون قيد أو شرط، واحترام سيادتها وعدم المساس بها، صوناً لأرواح الأبرياء.

وأكد الأزهر أن استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة في دول لم تكن طرفا في أي نزاع يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وخروجا صريحا على ما أوجبه الإسلام من صون الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان.

 وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات العسكرية وأي تصعيد إضافي، والعمل على إنهاء الأزمة حقنا لدماء المدنيين وصونا لأمنهم واستقرارهم، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي وسيادة الدول.
 كما رحب الأزهر بالمساعي التي تبذلها القيادة المصرية لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الحرب، وتغليب صوت الحكمة والحوار ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأعرب الأزهر عن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا في الدول الشقيقة، داعياً "الله أن يتغمدهم برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المنطقة من ويلات الحروب والصراعات".

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
الحريري يدين الاعتداء الإيراني على دول الخليج
مجلس الوزراء السعودي: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول الخليج
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن الاعتداءات الإيرانية على الخليج وعدة دول بالمنطقة
المجتمع الدولي

الدول العربية

الإيراني

السعودية

المصرية

المطار

الحكمة

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24