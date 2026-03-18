صواريخ إيران تضرب تل أبيب الكبرى.. قتيلان وأضرار في محطات وبلدات الوسط

أسفر هجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء على الكبرى عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، بعدما أُطلقت 6 صواريخ على دفعتين باتجاه وسط ، مع تركّز الضربات على محيط .



وذكرت هيئة البث أن بعض الصواريخ حملت رؤوساً عنقودية، ما أدى إلى انتشار الشظايا على نطاق واسع. وتركزت الأضرار الأكبر في رمات غان وبني براك ومحطة القطارات في تل أبيب، فيما أعلنت "نجمة داود الحمراء" مقتل رجل وامرأة في رمات غان وإصابة عدد آخر بجروح طفيفة في بني براك وكفر .



كما تسببت شظايا صاروخ اعتراضي بأضرار في محطة تل أبيب سافيدور المركزية، ما دفع سكك الحديد إلى تعليق حركة القطارات مؤقتاً على مستوى البلاد، قبل العمل على استئنافها.



وبحسب ، بلغ عدد الذين نُقلوا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب 3604 مصابين حتى مساء الثلاثاء، فيما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 16.

