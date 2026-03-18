عربي-دولي

كان يزور ابنته مع نجله.. تفاصيل جديدة تُكشف بشأن اغتيال لاريجاني وابنه وعدد من مرافقيه

Lebanon 24
18-03-2026 | 01:29
كان يزور ابنته مع نجله.. تفاصيل جديدة تُكشف بشأن اغتيال لاريجاني وابنه وعدد من مرافقيه
كان يزور ابنته مع نجله.. تفاصيل جديدة تُكشف بشأن اغتيال لاريجاني وابنه وعدد من مرافقيه photos 0
كشفت مصادر إيرانية أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني قتل مع نجله مرتضى، وأحد مساعديه، وعدد من مرافقيه، وفق ما نقلت وكالة فارس.

كما أشارت إلى أن عملية الاغتيال تمت عبر استهداف منزل ابنته في منطقة برديس شمال شرق طهران، من قبل طائرات حربية تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت منطقة برديس تعرضت لضربة عند نحو الساعة الثالثة فجر أمس الثلاثاء، ضمن سلسلة غارات شنتها إسرائيل على العاصمة وغيرها من المناطق الإيرانية.

ثم بعد ساعات من الغارات، ترددت أنباء بين بعض السكان والمصادر المحلية عن احتمال وجود شخصيات رسمية في المكان، مع الإشارة تحديدا إلى اسم لاريجاني، إضافة إلى أحمد رضا رادان قائد قوى الأمن الداخلي في إيران

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أمس الثلاثاء أن لاريجاني قُتل في هجوم إسرائيلي، وذلك بعد أيام قليلة من ظهوره في أحد شوارع طهران للمشاركة بمسيرة "يوم القدس". حيث كتب لاريجاني بعدها بمنشور على إكس إن "قادة إيران شجعان ولا يخافون أو يختبئون"، في تحد لتصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي أشار إلى أن القادة الإيرانيين مختبئون.

هذا وينتمي لاريجاني إلى إحدى عائلات رجال الدين البارزة في البلاد وله أشقاء تقلدوا مناصب عليا بعد الثورة عام 1979.

إلى ذلك، عمل لاريجاني كأحد قادة الحرس الثوري خلال حرب إيران والعراق، قبل أن يتولى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون ثم رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي إلى جانب مسيرته البرلمانية التي انتهت بتوليه رئاسة البرلمان لمدة 12 عاما.
 
