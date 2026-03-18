بالفيديو.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد "البحرية" في حماس شمال قطاع غزة

أعلن الجيش فجر الأربعاء أنه نفذ غارة جوية في شمال أسفرت، بحسب قوله، عن مقتل يونس عليان، الذي قال إنه يتولى قيادة لواء شمال القطاع في المنظومة البحرية التابعة لحركة " ".



وأشار الجيش إلى أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، ونشر صورة للمستهدف ومقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة الاغتيال.



واتهمت عليان بأنه كان مسؤولاً عن تشغيل في منطقته، والعمل على تعزيز قدراتها، إلى جانب تدريب العناصر وإدارة جاهزية الوسائل القتالية، كما زعمت أنه كان يسعى إلى إعادة تأهيل قدرات اللواء والتخطيط لعمليات ضد القوات في القطاع.



وأكد المتحدث العسكري أن قوات الجيش في ستواصل انتشارها والعمل على إزالة ما وصفه بالتهديدات الفورية، وذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل اغتيال قائد "وحدة الدروع" التابعة لـ"حماس".

