خط أنابيب يجمّد المساعدات.. بروكسل تحاول استمالة بودابست نحو أوكرانيا

عرض مسؤولون كبار في تقديم تمويل ودعم فني لأوكرانيا لإصلاح خط أنابيب متضرر كان من المفترض أن ينقل إلى ، في محاولة لدفع بودابست إلى رفع الفيتو عن حزمة مساعدات كبيرة مخصصة لكييف.



ويأتي هذا التحرك بعد توتر متصاعد بين والمجر منذ توقف إمدادات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا في كانون الثاني بسبب تضرر خط "دروجبا" داخل الأراضي . وفيما اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتعمد تعطيل الإمدادات، نفت ذلك وأكدت أنها تعمل على إصلاح الأضرار واستعادة التشغيل.



وفي رسالة إلى ، أكد أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين أن الاتحاد وضع خبراءه في تصرف أوكرانيا فوراً، معبرين عن أملهما في أن يساهم ذلك في إنهاء التعطيل الحالي وتسريع إصلاح الخط.



لكن أوربان تمسك بموقفه، معلناً أنه سيواصل عرقلة القرض الأوروبي ما دامت شحنات النفط إلى المجر متوقفة، ومعتبراً أن فتح الخط شرط أساسي لأي تقدم في هذا الملف.

