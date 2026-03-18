23
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
إقتصاد
خط أنابيب يجمّد المساعدات.. بروكسل تحاول استمالة بودابست نحو أوكرانيا
Lebanon 24
18-03-2026
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض مسؤولون كبار في
الاتحاد الأوروبي
تقديم تمويل ودعم فني لأوكرانيا لإصلاح خط أنابيب متضرر كان من المفترض أن ينقل
النفط
إلى
المجر
، في محاولة لدفع بودابست إلى رفع الفيتو عن حزمة مساعدات كبيرة مخصصة لكييف.
ويأتي هذا التحرك بعد توتر متصاعد بين
أوكرانيا
والمجر منذ توقف إمدادات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا في كانون الثاني بسبب تضرر خط "دروجبا" داخل الأراضي
الأوكرانية
. وفيما اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
فولوديمير زيلينسكي
بتعمد تعطيل الإمدادات، نفت
كييف
ذلك وأكدت أنها تعمل على إصلاح الأضرار واستعادة التشغيل.
وفي رسالة إلى
زيلينسكي
، أكد أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين أن الاتحاد
الأوروبي
وضع خبراءه في تصرف أوكرانيا فوراً، معبرين عن أملهما في أن يساهم ذلك في إنهاء التعطيل الحالي وتسريع إصلاح الخط.
لكن أوربان تمسك بموقفه، معلناً أنه سيواصل عرقلة القرض الأوروبي ما دامت شحنات النفط إلى المجر متوقفة، ومعتبراً أن فتح الخط شرط أساسي لأي تقدم في هذا الملف.
رئيس أرامكو: سنصل إلى الطاقة القصوى لضخ النفط عبر خط الأنابيب خلال أيام
Lebanon 24
رئيس أرامكو: سنصل إلى الطاقة القصوى لضخ النفط عبر خط الأنابيب خلال أيام
18/03/2026 11:43:40
18/03/2026 11:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصادر: أرامكو تدرس تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى البحر الأحمر
Lebanon 24
رويترز عن مصادر: أرامكو تدرس تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى البحر الأحمر
18/03/2026 11:43:40
18/03/2026 11:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أنباء أذربيجان: مخططات الحرس الثوري في أذربيجان كانت تستهدف خط أنابيب النفط وسفارة إسرائيل وكنيسا يهوديا
Lebanon 24
وكالة أنباء أذربيجان: مخططات الحرس الثوري في أذربيجان كانت تستهدف خط أنابيب النفط وسفارة إسرائيل وكنيسا يهوديا
18/03/2026 11:43:40
18/03/2026 11:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر بقطاع النفط: "أرامكو السعودية" ستدرس طرقا بديلة للتصدير بما في ذلك عبر خط أنابيب للبحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز
Lebanon 24
مصادر بقطاع النفط: "أرامكو السعودية" ستدرس طرقا بديلة للتصدير بما في ذلك عبر خط أنابيب للبحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز
18/03/2026 11:43:40
18/03/2026 11:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله
05:37 | 2026-03-18
18/03/2026 05:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والحرب الاقتصاديّة... من مضيق هرمز تغمز
Lebanon 24
إيران والحرب الاقتصاديّة... من مضيق هرمز تغمز
05:30 | 2026-03-18
18/03/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
04:59 | 2026-03-18
18/03/2026 04:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
04:30 | 2026-03-18
18/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـ"الولاية 15"
Lebanon 24
فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـ"الولاية 15"
04:06 | 2026-03-18
18/03/2026 04:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
17/03/2026 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
11:30 | 2026-03-17
17/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
05:37 | 2026-03-18
إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله
05:30 | 2026-03-18
إيران والحرب الاقتصاديّة... من مضيق هرمز تغمز
04:59 | 2026-03-18
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
04:30 | 2026-03-18
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
04:06 | 2026-03-18
فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـ"الولاية 15"
04:00 | 2026-03-18
الحرب على إيران: استنزاف طويل فمن يضع نهاية للصراع؟
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 11:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 11:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 11:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
