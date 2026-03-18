توتر ترامب وستارمر يربك زيارة الملك.. ومخاوف من التأجيل

أثار التصعيد بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء كير ستارمر تساؤلات متزايدة حول مصير زيارة مرتقبة للملك تشارلز الثالث إلى ، وسط مخاوف من أن تؤدي حدة الخلاف إلى تأجيلها أو إلغائها.



وكان ستارمر قد حرص خلال لقائه في في شباط على إظهار أهمية دعوة الملك له لزيارة دولة ثانية إلى ، في خطوة عكست توجهاً بريطانياً قائماً على مجاملة ترامب واستثمار رمزية العلاقة الملكية سعياً إلى مكاسب سياسية واقتصادية.



لكن هذا المسار بدا أقل فاعلية مع تصاعد انتقادات ترامب لبريطانيا، إذ لم يكتف بمهاجمة حلفاء بسبب ترددهم في دعم الحرب مع ، بل خص ستارمر نفسه بسلسلة مواقف حادة، ما دفع نواباً بريطانيين إلى التساؤل عن مدى ملاءمة المضي في زيارة الملك في هذا التوقيت.



ورغم أن الزيارة لم تُثبت رسمياً بعد، كان متوقعاً أن تتم في نيسان تزامناً مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، غير أن أصواتاً داخل بريطانيا بدأت تدعو إلى التريث تفادياً لأي إحراج قد يطال الملك.



وبدأ الخلاف يتعمق بعدما رفضت في البداية طلباً أميركياً باستخدام قواعدها لدعم الحرب مع إيران، قبل أن تعود للمشاركة في الدفاع بعد تعرض أصول بريطانية في لهجمات. ومنذ ذلك الحين، واصل ترامب التقليل من الدور البريطاني وانتقاد ستارمر علناً.



ورغم ذلك، لمح ترامب هذا الأسبوع إلى أنه يتوقع استقبال الملك تشارلز قريباً، في وقت تلتزم فيه "داونينغ ستريت" الحذر، مؤكدة أن تفاصيل الزيارة لم تُحسم بعد.

