فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـالولاية 15

توجت بلقب للبيسبول للمرة الأولى في تاريخها بعد فوز مثير على بنتيجة 3-2 في النهائي.



وحسم يوجينيو الانتصار بتسجيله هدف الفوز في الشوط التاسع، ليقود منتخب بلاده إلى تفوق تاريخي على المنتخب الأميركي المرصع بالنجوم.



وقال سواريز إن ما تحقق "أمر مذهل"، مضيفاً أن كثيرين لم يؤمنوا بقدرة فنزويلا على التتويج، معتبراً أن الفوز احتفال لكل الشعب .



وأقيمت المباراة في ملعب "لون ديبوت بارك" في ميامي وسط أجواء متوترة، حيث أطلق مشجعون فنزويليون صيحات استهجان ضد المنتخب الأميركي خلال تقديم اللاعبين، بحضور تجاوز 36 ألف متفرج.



وزاد من حدة التوتر بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، هنأ فيه فنزويلا ببلوغ النهائي، ملمحاً إلى احتمال انضمامها إلى الولايات المتحدة كـ"الولاية رقم 51"، قبل أن يعود بعد الخسارة وينشر عبارة "الاستقلال!!!".



وفي المقابل، أعلنت ديلسي ، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، يوم الأربعاء "يوماً وطنياً للاحتفال"، مؤكدة أن هذا الانتصار يجسد الشغف والموهبة والوحدة وسيبقى محفوراً في القلوب.

Advertisement