فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـالولاية 15

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـ"الولاية 15"
Lebanon 24
18-03-2026
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجت
فنزويلا
بلقب
بطولة العالم
للبيسبول للمرة الأولى في تاريخها بعد فوز مثير على
الولايات المتحدة
بنتيجة 3-2 في النهائي.
وحسم يوجينيو
سواريز
الانتصار بتسجيله هدف الفوز في الشوط التاسع، ليقود منتخب بلاده إلى تفوق تاريخي على المنتخب الأميركي المرصع بالنجوم.
وقال سواريز إن ما تحقق "أمر مذهل"، مضيفاً أن كثيرين لم يؤمنوا بقدرة فنزويلا على التتويج، معتبراً أن الفوز احتفال لكل الشعب
الفنزويلي
.
وأقيمت المباراة في ملعب "لون ديبوت بارك" في ميامي وسط أجواء متوترة، حيث أطلق مشجعون فنزويليون صيحات استهجان ضد المنتخب الأميركي خلال تقديم اللاعبين، بحضور تجاوز 36 ألف متفرج.
وزاد
دونالد ترامب
من حدة التوتر بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، هنأ فيه فنزويلا ببلوغ النهائي، ملمحاً إلى احتمال انضمامها إلى الولايات المتحدة كـ"الولاية رقم 51"، قبل أن يعود بعد الخسارة وينشر عبارة "الاستقلال!!!".
وفي المقابل، أعلنت ديلسي
رودريغيز
، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، يوم الأربعاء "يوماً وطنياً للاحتفال"، مؤكدة أن هذا الانتصار يجسد الشغف والموهبة والوحدة وسيبقى محفوراً في القلوب.
