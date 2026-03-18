نيزك يهز أوهايو.. وناسا تكشف السبب (فيديو)

WATCH: Fireball Meteor explodes with a sonic boom that rattles northern Ohio around 9 am Tuesday. This video from NBN Powder Packaging in Elyria, OH.#Ohio #ohwx #meteor #weather #space pic.twitter.com/nJFPoHKDpO — Chris Vickers (@ChrisWTOL) March 17, 2026

أصيب سكان في بولاية أوهايو بالذهول بعد سماع دوي قوي وسلسلة أصوات هادرة صباح الثلاثاء، فيما وصف بعضهم الصوت بأنه يشبه اختراقاً صوتياً تبعه هدير غير مألوف.وأعلنت " " لاحقاً أن السبب يعود إلى نيزك سريع انفجر في الغلاف الجوي فوق أوهايو، ما أحدث موجات صدمة هزت المنازل في الولاية ومناطق مجاورة.ووقعت الحادثة نحو الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدما شاهد السكان كرة نارية لامعة تعبر السماء قبل سماع الدوي مباشرة. وأوضحت الوكالة أن النيزك كان يبلغ قطره نحو 1.8 متر، ووزنه حوالى 7.7 أطنان، فيما بلغت سرعته نحو 72 ألف كيلومتر في الساعة، وقد رُصد على ارتفاع 80 كيلومتراً فوق بحيرة "إري".وقال بيل كوك من مكتب بيئة النيازك في "ناسا" إن النارية قطعت مسافة 55 كيلومتراً في الغلاف الجوي العلوي قبل أن تتفكك.وأدى التفكك إلى إطلاق طاقة تعادل 250 طناً من مادة "تي إن تي"، فيما أظهرت التحليلات أن النيزك انقسم على مرحلتين، ما زاد من قوة الموجات الصدمية. وتلقت جمعية النيازك الأميركية نحو 140 بلاغاً من 10 ولايات إضافة إلى .وأشارت "ناسا" إلى أن معظم النيزك احترق في الغلاف الجوي، بينما قد تكون شظايا صغيرة سقطت في جنوب مقاطعة ، من دون العثور عليها حتى الآن. كما أوضحت أن هذه الظاهرة طبيعية، لكن حجم النيزك وسرعته جعلاه مرئياً ومسموعاً بوضوح. (روسيا اليوم)