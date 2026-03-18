نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)

نيزك يهز أوهايو.. وناسا تكشف السبب (فيديو)
أصيب سكان في كليفلاند بولاية أوهايو بالذهول بعد سماع دوي قوي وسلسلة أصوات هادرة صباح الثلاثاء، فيما وصف بعضهم الصوت بأنه يشبه اختراقاً صوتياً تبعه هدير غير مألوف.

وأعلنت "ناسا" لاحقاً أن السبب يعود إلى نيزك سريع انفجر في الغلاف الجوي فوق شمال شرق أوهايو، ما أحدث موجات صدمة هزت المنازل في الولاية ومناطق مجاورة.

ووقعت الحادثة نحو الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدما شاهد السكان كرة نارية لامعة تعبر السماء قبل سماع الدوي مباشرة. وأوضحت الوكالة أن النيزك كان يبلغ قطره نحو 1.8 متر، ووزنه حوالى 7.7 أطنان، فيما بلغت سرعته نحو 72 ألف كيلومتر في الساعة، وقد رُصد على ارتفاع 80 كيلومتراً فوق بحيرة "إري".

وقال بيل كوك من مكتب بيئة النيازك في "ناسا" إن الكرة النارية قطعت مسافة 55 كيلومتراً في الغلاف الجوي العلوي قبل أن تتفكك.

وأدى التفكك إلى إطلاق طاقة تعادل 250 طناً من مادة "تي إن تي"، فيما أظهرت التحليلات أن النيزك انقسم على مرحلتين، ما زاد من قوة الموجات الصدمية. وتلقت جمعية النيازك الأميركية نحو 140 بلاغاً من 10 ولايات إضافة إلى كندا.

وأشارت "ناسا" إلى أن معظم النيزك احترق في الغلاف الجوي، بينما قد تكون شظايا صغيرة سقطت في جنوب مقاطعة ميدينا، من دون العثور عليها حتى الآن. كما أوضحت أن هذه الظاهرة طبيعية، لكن حجم النيزك وسرعته جعلاه مرئياً ومسموعاً بوضوح. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ناسا تكشف رسميًا عن "أثينا" أقوى كمبيوتر فائق في تاريخها
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. ناسا تكشف أسباب احتجاز رائدي فضاء لمدة 9 أشهر!
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة لاسرائيل بالمعارك بين دمشق و"قسد"؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "بلوم بنك" يشرح أسباب الانهيار المالي وكيف يمكن استعادة الودائع (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-03-18
Lebanon24
07:52 | 2026-03-18
Lebanon24
07:19 | 2026-03-18
Lebanon24
07:00 | 2026-03-18
Lebanon24
06:56 | 2026-03-18
Lebanon24
06:45 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
