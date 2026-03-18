إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله

أفادت مصادر إسرائيلية عن أن غارة على مساء أمس استهدفت وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده تتابع نتائج العملية، بينما رجحت مصادر أخرى مقتله.



ويعد الخطيب من المتشددين في النظام الإيراني، وقد تولى وزارة الاستخبارات عام 2021 خلفاً لمحمود ، كما يُنظر إليه على أنه من المقربين للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي.



ويأتي ذلك فيما تستعد لتشييع أمين للأمن القومي علي لاريجاني، وسط تعهدات بالثأر لمقتله، بعدما كانت أعلنت أمس مقتل لاريجاني وقائد "الباسيج" غلام رضا سليماني في غارات على طهران.



واعتبر أن هذه الاغتيالات تمهد الطريق أمام الإيرانيين لإسقاط النظام، فيما كانت قد لوحت مراراً بتصفية كبار السياسيين والعسكريين في إيران، انطلاقاً من رهانها على إضعاف الحكم في طهران وتسريع انهياره. (الحدث)

Advertisement