|
عربي-دولي
إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله
Lebanon 24
18-03-2026
|
05:37
أفادت مصادر إسرائيلية عن أن غارة على
طهران
مساء أمس استهدفت وزير الاستخبارات
الإيراني
إسماعيل الخطيب، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده تتابع نتائج العملية، بينما رجحت مصادر أخرى مقتله.
ويعد الخطيب من المتشددين في النظام الإيراني، وقد تولى وزارة الاستخبارات عام 2021 خلفاً لمحمود
علوي
، كما يُنظر إليه على أنه من المقربين للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي.
ويأتي ذلك فيما تستعد
إيران
لتشييع أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي علي لاريجاني، وسط تعهدات بالثأر لمقتله، بعدما كانت
إسرائيل
أعلنت أمس مقتل لاريجاني وقائد "الباسيج" غلام رضا سليماني في غارات على طهران.
واعتبر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أن هذه الاغتيالات تمهد الطريق أمام الإيرانيين لإسقاط النظام، فيما كانت
تل أبيب
قد لوحت مراراً بتصفية كبار
القادة
السياسيين والعسكريين في إيران، انطلاقاً من رهانها على إضعاف الحكم في طهران وتسريع انهياره. (الحدث)
"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!
"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!
مصدر عسكري: مقتل 3 عمال إغاثة إثر استهداف الدعم السريع لشاحنة مساعدات
وول ستريت جورنال عن مصادر: يرجح أن ترد إيران على أي تصعيد أمريكي بمصادرة ناقلات نفط لحلفاء واشنطن بالمنطقة
مصدر أمني: غارة مقاتلة تستهدف مقرا لفصائل مسلحة في ناحية القيارة جنوب الموصل
أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
رسمياً.. مصر تحذر من المساس بسيادة أي دولة عربية
رسمياً.. مصر تحذر من المساس بسيادة أي دولة عربية
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
تقرير بريطانيّ: هل تُعيد إسرائيل سيناريو إجتياح لبنان عام 1982؟
تقرير بريطانيّ: هل تُعيد إسرائيل سيناريو إجتياح لبنان عام 1982؟
بسبب قرار مفاجىء... إسرائيل غاضبة من هذه الدولة العربيّة (صورة)
بسبب قرار مفاجىء... إسرائيل غاضبة من هذه الدولة العربيّة (صورة)
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
07:53 | 2026-03-18
أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
07:52 | 2026-03-18
رسمياً.. مصر تحذر من المساس بسيادة أي دولة عربية
07:19 | 2026-03-18
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
07:00 | 2026-03-18
تقرير بريطانيّ: هل تُعيد إسرائيل سيناريو إجتياح لبنان عام 1982؟
06:56 | 2026-03-18
بسبب قرار مفاجىء... إسرائيل غاضبة من هذه الدولة العربيّة (صورة)
06:45 | 2026-03-18
بعد لاريجاني وسليماني.. إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
