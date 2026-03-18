|
عربي-دولي
تفاصيل مكالمات الموساد لقادة إيران.. صحيفة أميركية تكشف كيفية استهدافهم
Lebanon 24
18-03-2026
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية تفاصيل عن استهداف
إسرائيل
قادة إيرانيين، في خضم الحرب التي تقودها
الولايات المتحدة
على
إيران
منذ ما يقرب 3 أسابيع.
وبدأ مسؤولون في الاستخبارات
الإسرائيلية
الاتصال بقادة أمنيين وعسكريين إيرانيين بشكل مباشر، مهددين إياهم وعائلاتهم بالاسم إن لم يتراجعوا في حال اندلاع احتجاجات، بحسب الصحيفة.
وقالت "
وول ستريت
جورنال" إنها اطلعت على مضمون إحدى المكالمات بين عميل في جهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
(الموساد) وقائد شرطة إيراني رفيع المستوى.
ويُسمع في التسجيل صوت عميل
الموساد
يتحدث باللغة الفارسية قائلا: "هل تسمعني؟ نحن نعرف كل شيء عنك. اسمك مدرج على قائمتنا السوداء ولدينا كل المعلومات عنك".
ويرد القائد
الإيراني
قائلا: "حسنا".ثم يقول عميل الموساد: "اتصلت لأحذرك مسبقا بضرورة الوقوف إلى جانب شعبك. وإن لم تفعل فسيكون مصيرك كمصير قائدك. هل تسمعني؟".فيرد المسؤول الإيراني قائلا: "يا أخي أقسم أنني لست عدوك. أنا ميت لا محالة. أرجوك فقط تعال وساعدنا".
ويبدو أن إسرائيل تسعى من خلال هذه التهديدات إلى تفكيك النظام الإيراني من أسفله، بعد موجة اغتيالات طالت المسؤولين البارزين، وعلى رأسهم المرشد
علي خامنئي
، وآخرهم مستشاره
علي لاريجاني
.
