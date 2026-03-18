تفاصيل مكالمات الموساد لقادة إيران.. صحيفة أميركية تكشف كيفية استهدافهم

أوردت صحيفة " " الأميركية تفاصيل عن استهداف قادة إيرانيين، في خضم الحرب التي تقودها على منذ ما يقرب 3 أسابيع.



وبدأ مسؤولون في الاستخبارات الاتصال بقادة أمنيين وعسكريين إيرانيين بشكل مباشر، مهددين إياهم وعائلاتهم بالاسم إن لم يتراجعوا في حال اندلاع احتجاجات، بحسب الصحيفة.



وقالت " جورنال" إنها اطلعت على مضمون إحدى المكالمات بين عميل في جهاز الاستخبارات (الموساد) وقائد شرطة إيراني رفيع المستوى.



ويُسمع في التسجيل صوت عميل يتحدث باللغة الفارسية قائلا: "هل تسمعني؟ نحن نعرف كل شيء عنك. اسمك مدرج على قائمتنا السوداء ولدينا كل المعلومات عنك".



ويرد القائد قائلا: "حسنا".ثم يقول عميل الموساد: "اتصلت لأحذرك مسبقا بضرورة الوقوف إلى جانب شعبك. وإن لم تفعل فسيكون مصيرك كمصير قائدك. هل تسمعني؟".فيرد المسؤول الإيراني قائلا: "يا أخي أقسم أنني لست عدوك. أنا ميت لا محالة. أرجوك فقط تعال وساعدنا".



ويبدو أن إسرائيل تسعى من خلال هذه التهديدات إلى تفكيك النظام الإيراني من أسفله، بعد موجة اغتيالات طالت المسؤولين البارزين، وعلى رأسهم المرشد ، وآخرهم مستشاره .



