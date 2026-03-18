مكالمات وتهديدات.. تقرير مثير عن محادثات إسرائيلية مع قادة إيرانيين

نشرت صحيفة " " الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تهديدات إسرائيلية وصلت إلى مسؤولين إيرانيين، حيث تم إبلاغهم عبرها بالتنحي فوراً في حال اندلاع انتفاضة شعبية.

واستعرض التقرير تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين قائد شرطة إيراني كبير وعميل للموساد، . وخلال الحديث، بدأ العميل الحديث بالفارسية فقال: "هل تسمعني؟ نحن نعرف كل شيء عنك. أنت مدرج على قائمتنا السوداء، ولدينا كل المعلومات عنك". هنا، ردَّ القائد باختصار: "حسناً".



كذلك، تابع عميل كلامه: "اتصلت لأحذرك مسبقاً بضرورة الوقوف إلى جانب شعبك. وإن لم تفعل ذلك، فسيكون مصيرك كمصير قائدك. هل تسمعني؟" ليجيب القائد الإيراني بصوت مرتجف: "يا أخي، أقسم بالقرآن، لست عدوك. أنا ميت بالفعل. أرجوك فقط تعال وساعدنا".





على الأرض، نفذت ضربات دقيقة استهدفت مستودعات الشرطة، ودمرت معدات حاسوبية ومركبات وأجهزة شرطية، وفق قوائم الأهداف التي اطلعت عليها " جورنال".





وفي الحرب الجارية، برزت قدرات الموساد بشكل لافت من خلال الجمع بين العمل الاستخباراتي والعمليات الميدانية، فقد كشفت تقارير أن الجهاز تمكن من إنشاء شبكات داخل ، بل وحتى إدخال معدات عسكرية متطورة، بما في ذلك طائرات مسيّرة جرى تهريبها وتجميعها داخل الأراضي لاستخدامها في ضرب منصات صواريخ وأنظمة دفاع جوي.