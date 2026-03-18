بسبب قرار مفاجىء... إسرائيل غاضبة من هذه الدولة العربيّة (صورة)

ذكر موقع " "، أنّ قناة "i24NEWS" أشارت إلى أنّ "السلطات أعلنت بشكل مفاجئ عن رفع حاد جداً في سعر عبور الحدود في معبر طابا، ليصل من 25 دولاراً للمسافر إلى 60 دولاراً، في توقيت حساس للغاية".



توازيّاً، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ "السلطات المصرية قررت تحديث ضريبة الحدود من دون إشعار مسبق اعتبارًا من ".



واعتبرت "i24NEWS" أنّ "القرار سيؤثر مباشرة على العائلات والطلاب الشباب الذين يضطرون لدفع مبالغ باهظة مقابل رحلات الطيران البديلة، وكذلك على العائلات التي تسافر مع أطفالها، خاصة مع العودة المرتقبة لإسرائيل بمناسبة ".



ولفتت القناة إلى تسجيل زيادة حادة في الحركة عبر المعبر خلال الأيام الأخيرة، مع وصول مجموعات كبيرة من الطلاب والعائلات قادمة من الأميركية الراغبة في العودة قبل حلول عيد الفصح، حيث أدى الضيق في عروض الرحلات الجوية وشغل المقاعد الشاغرة في الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون إلى إجبار الكثيرين على اختيار المسار البري عبر لمواصلة رحلتهم عبر رحلات دولية من هناك.



وتابعت القناة أنّ "توقيت هذا القرار أثار موجة من الانتقاد بين المسافرين الذين يرون أنه استغلال لظروفهم الصعبة"، مؤكدة أنه في ظل محدودية خيارات الخروج من وارتفاع الطلب بشكل استثنائي، أصبح معبر طابا فعلياً أحد البدائل الوحيدة المتاحة، وهو ما انعكس سلباً بقفزة جنونية في الأسعار تستغل حاجة الناس وظروف الحرب الحالية". (روسيا اليوم)

