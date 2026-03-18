|
عربي-دولي
أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
Lebanon 24
18-03-2026
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن عصر توسع
حلف شمال الأطلسي
شرقا قد انتهى، وأنه على
أوكرانيا
أن تبقى منطقة عازلة بين
روسيا
والغرب في ظل القوة الروسية القادرة على فرض ذلك.
وقال في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز": "هذا عصر جديد. توسع "
الناتو
" شرقا قد انتهى. لقد أصبح
الروس
أقوياء للغاية والآن يمكنهم وقف هذه العملية. يجب علينا الآن قبول هذا الواقع الجديد، دعونا نتفق على كيفية العيش معا بسلام... أوكرانيا منطقة عازلة".
كما أكد أن أوكرانيا بالنسبة لدول
الاتحاد الأوروبي
ليست حلا، بل مشكلة، مشيرا إلى أنه من الأفضل التركيز على تعزيز قواتها المسلحة.
وأوضح: "يجب على
أوروبا
أن تركز وتهتم بنفسها، وليس بأوكرانيا. أوكرانيا ليست حلا، أوكرانيا مشكلة. أوكرانيا تجعلنا أضعف، وليس أقوى. إذا أردنا أن نصبح أقوى، يجب أن نركز على أنفسنا". (روسيا اليوم)
تصلّب إسرائيليّ قبل اجتماع "خماسيّة باريس" ومخاوف من توسيع المنطقة العازلة جنوبا
Lebanon 24
تصلّب إسرائيليّ قبل اجتماع "خماسيّة باريس" ومخاوف من توسيع المنطقة العازلة جنوبا
18/03/2026 16:12:55
18/03/2026 16:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: الجيش سيمكث بالمنطقة العازلة شمالا فترة طويلة وسيوسعها وفق الحاجة
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: الجيش سيمكث بالمنطقة العازلة شمالا فترة طويلة وسيوسعها وفق الحاجة
18/03/2026 16:12:55
18/03/2026 16:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تسعى إلى توسيع المنطقة العازلة
Lebanon 24
اسرائيل تسعى إلى توسيع المنطقة العازلة
18/03/2026 16:12:55
18/03/2026 16:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: تعويضات الجنوب ليست "رشوة" انتخابية والجيش أفشل مخطط "المنطقة العازلة"
Lebanon 24
فضل الله: تعويضات الجنوب ليست "رشوة" انتخابية والجيش أفشل مخطط "المنطقة العازلة"
18/03/2026 16:12:55
18/03/2026 16:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
