أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة

اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن عصر توسع شرقا قد انتهى، وأنه على أن تبقى منطقة عازلة بين والغرب في ظل القوة الروسية القادرة على فرض ذلك.

وقال في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز": "هذا عصر جديد. توسع " " شرقا قد انتهى. لقد أصبح أقوياء للغاية والآن يمكنهم وقف هذه العملية. يجب علينا الآن قبول هذا الواقع الجديد، دعونا نتفق على كيفية العيش معا بسلام... أوكرانيا منطقة عازلة".

كما أكد أن أوكرانيا بالنسبة لدول ليست حلا، بل مشكلة، مشيرا إلى أنه من الأفضل التركيز على تعزيز قواتها المسلحة.



وأوضح: "يجب على أن تركز وتهتم بنفسها، وليس بأوكرانيا. أوكرانيا ليست حلا، أوكرانيا مشكلة. أوكرانيا تجعلنا أضعف، وليس أقوى. إذا أردنا أن نصبح أقوى، يجب أن نركز على أنفسنا". (روسيا اليوم)