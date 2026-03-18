Advertisement

أوربان: عصر توسع "الناتو" شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة

18-03-2026 | 07:53
أوربان: عصر توسع الناتو شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة
اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن عصر توسع حلف شمال الأطلسي شرقا قد انتهى، وأنه على أوكرانيا أن تبقى منطقة عازلة بين روسيا والغرب في ظل القوة الروسية القادرة على فرض ذلك.
 
وقال في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز": "هذا عصر جديد. توسع "الناتو" شرقا قد انتهى. لقد أصبح الروس أقوياء للغاية والآن يمكنهم وقف هذه العملية. يجب علينا الآن قبول هذا الواقع الجديد، دعونا نتفق على كيفية العيش معا بسلام... أوكرانيا منطقة عازلة".
 
كما أكد أن أوكرانيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي ليست حلا، بل مشكلة، مشيرا إلى أنه من الأفضل التركيز على تعزيز قواتها المسلحة.

وأوضح: "يجب على أوروبا أن تركز وتهتم بنفسها، وليس بأوكرانيا. أوكرانيا ليست حلا، أوكرانيا مشكلة. أوكرانيا تجعلنا أضعف، وليس أقوى. إذا أردنا أن نصبح أقوى، يجب أن نركز على أنفسنا". (روسيا اليوم) 
Advertisement
Advertisement
