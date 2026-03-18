تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"عسكري سابق".. شخصية مرشحة لخلافة لاريجاني

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:10
A-
A+
عسكري سابق.. شخصية مرشحة لخلافة لاريجاني
عسكري سابق.. شخصية مرشحة لخلافة لاريجاني
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إثر اغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بهجوم إسرائيلي على مقرّ إقامته في إحدى ضواحي العاصمة الإيرانية طهران، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن شخصية يمكن أن تخلف لاريجاني، إذ تمت تسمية محمد باقر قاليباف.

وتقول الصحيفة إن الشخص المذكور، أي قاليباف، يسعى جاهداً إلى ملء الفراغ الهائل في قيادة الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانته كـ"رجل قوي" جديد للنظام في طهران.

ويُعتبر قاليباف سياسياً مُحنكاً وعسكرياً سابقاً، وشخصية ارتبط اسمها بالعديد من فضائح الفساد، وفق تعبير "معاريف".

ووُلد قاليباف في آب 1961، وبدأ مسيرته العامة والعسكرية في سن التاسعة عشرة فقط، عندما عُيّن قائدًا للقوات في الحرب الإيرانية العراقية بعد فترة وجيزة من تجنيده.

ومنذ ذلك الحين، شملت مسيرته قيادة القوات الجوية للحرس الثوري، وقيادة الشرطة الإيرانية، وبالطبع، فترة طويلة كرئيس لبلدية طهران من عام 2005 إلى عام 2017.

وترشح قاليباف للرئاسة عدة مرات دون جدوى، لكنه شغل منصب رئيس البرلمان منذ عام 2020.

مؤخراً، وفي ضوء الحرب التي اندلعت في حزيران 2025، وما لحق بالقيادة العسكرية الإيرانية من أضرار جسيمة، حصل قاليباف على صلاحيات عسكرية واسعة بطريقة غير مسبوقة بالنسبة لشخص مدني.

ويتميز قاليباف بالعناد الصارخ إذا تعلق الأمر بموقفه من إسرائيل؛ فبعد اندلاع الحرب، تبنى خطاباً عدائياً للغاية، إذ صرّح أمام البرلمان: "في الحرب القادمة، لن نضبط أنفسنا، وسنضيف مناطق جغرافية وأهدافًا جديدة إلى ردنا".

وتفاخر بما وصفه "إنجازات طهران"، قائلاً: "رأى العالم أن الصواريخ التي استخدمناها أصابت أهدافها وألحقت خسائر فادحة بالعدو الصهيوني"، على حد وصفه. وفي الوقت نفسه، حذر قاليباف من أن أي هجوم سيجعل القواعد والمصالح الأميركية، فضلاً عن إسرائيل، أهدافاً مشروعة فورية لإيران.

إلا أن صورة "الثوري المتشدد"، تخفي وراءها حقيقة أكثر تعقيداً، وهى أن قاليباف يعد رمزاً للفساد في القيادة الإيرانية، بحسب ما نقلته "معاريف" عن موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض.

وأشارت إلى أنه كان محوراً لغضب شعبي عُرف بـ"فضيحة سيسماني" (فضيحة مستلزمات الأطفال)، بعد ضبط عائلته عائدة من رحلة تسوق في تركيا، في تناقض صارخ مع دعوته المواطنين الإيرانيين إلى "الرضا بالقليل"، وفق تعبير الصحيفة.

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-18
Lebanon24
09:32 | 2026-03-18
Lebanon24
09:22 | 2026-03-18
Lebanon24
09:21 | 2026-03-18
Lebanon24
09:00 | 2026-03-18
Lebanon24
08:50 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24