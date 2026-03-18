تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ما علاقة حرب إيران بالسيارات الكهربائية؟ تقرير مهم يكشف

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:23
A-
A+
ما علاقة حرب إيران بالسيارات الكهربائية؟ تقرير مهم يكشف
ما علاقة حرب إيران بالسيارات الكهربائية؟ تقرير مهم يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن انتشار استخدام السيارات الكهربائية ساهم في انخفاض الطلب على النفط بنحو 2.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، في حين ظهرت أهمية هذا النوع من السيارات في ظل ارتفاع أسعار الخام بعد إغلاق مضيق هرمز.

وقال المحلل ببلومبيرغ كلوديو لوبيز إنه من المنتظر أن ينخفض استهلاك النفط بشكل متزايد كل سنة مع تحول المزيد من السائقين إلى استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح فريق الأبحاث في بلومبيرغ أن انخفاض استهلاك الوقود سيتضاعف بحلول عام 2030 ليصل إلى 5.25 ملايين برميل من النفط يوميا، وذلك استنادا إلى سيناريو تقوم فيه الحكومات بالتوسع في التكنولوجيا التي تشجع استخدام السيارات الكهربائية لاعتبارات اقتصادية، وليست بيئية فقط.


وساهم انتشار الدراجات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بالكهرباء في انخفاض الطلب على النفط، خاصة في الدول النامية التي تنتشر بها هذه الدراجات، علاوة على تزايد استخدام السيارات الكهربائية بأحجام مختلفة.


وأشارت بلومبيرغ إلى تقرير آخر أصدره مركز إمبر للأبحاث في لندن أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية أدى إلى تراجع الطلب على النفط بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي.


وأوضح المحلل في مركز إمبر، دان والتر أن أرقام دراسته تستند إلى تقديرات متحفظة لعدد مرات تشغيل السيارات الهجينة القابلة للشحن بالوقود والكهرباء، ومبيعات السيارات الكهربائية الكبيرة.


ووفق تقديرات مركز إمبر فإن الصين يمكنها أن توفر نحو 28 مليار دولار سنويا من استهلاكها من النفط بوجود أسطول كبير من السيارات الكهربائية بها.

كذلك، يمكن أن توفر الهند نحو 600 مليون دولار سنويا، فيما ستوفر أوروبا نحو 6 مليارات دولار سنويا، مع انخفاض استهلاك النفط.
 

وأوضحت بلومبيرغ أنه كان من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام مع إلغاء الصين لبعض أشكال الدعم لها، وإلغاء واشنطن لسياسات وإجراءات داعمة للبيئة، غير أن الحرب في الشرق الأوسط عززت أهمية السيارات الكهربائية.


وأشار والتر إلى أن التقلب في أسعار النفط يعني أن السيارات الكهربائية "تعد خيارا منطقيا للدول التي ترغب في حماية نفسها من الصدمات المستقبلية".


وتشير دراسة مركز "إمبر"  إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تمثل نحو 10% من إجمالي  مبيعات السيارات في 39 دولة، فيما كان عدد هذه الدول 4 فقط عام 2019.


وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الدول الآسيوية، حيث بلغت أكثر من 50% من إجمالي مبيعات المركبات في الصين العام الماضي، فيما وصلت النسبة إلى 38% في فيتنام و21% في تايلاند. (الجزيرة نت)
إقتصاد

عربي-دولي

الشرق الأوسط

برميل يوميا

المستقبل

الجزيرة

أوروبا

واشنطن

الهند

النفط

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24