تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
اغتالته إسرائيل.. من هو وزير الإستخبارات الإيرانيّة إسماعيل خطيب؟
Lebanon 24
18-03-2026
|
08:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أن
وزير الدفاع
الإسرائيلي
، يسرائيل كاتس، أعلن عن اغتيال وزير الاستخبارات
الإيراني
إسماعيل خطيب بغارات على العاصمة
طهران
، أمس.
وُلد إسماعيل الخطيب عام 1961 في شرق
إيران
، وسلك منذ شبابه مساراً دينياً، إذ انتقل إلى الحوزة العلمية في قم التي تُعد مركزاً رئيسياً لإعداد رجال الدين والنخب المرتبطة بالنظام.
ويعتبر خطيب من المتشددين في نظام الحكم بإيران، وقد عين وزيراً للاستخبارات خلفاً لمحمود علوي في 2021.
كما يعد من المقربين للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وكان مسؤولاً في الحكومة السابقة عن مكافحة التجسس، ما يشكل ضربة قوية لطهران.
كذلك اعتبر الراحل أبرز وجوه المنظومة الأمنية، إذ جمع بين التكوين الديني العميق والخبرة الطويلة في العمل الاستخباري، خصوصاً أنه تتلمذ على عدد من كبار المراجع، من بينهم علي خامنئي، وفقا لموقع "United Against Nuclear Iran".
أيضا يعرف عنه بناء شبكة علاقات مبكرة داخل دوائر النفوذ، إذ شارك بالقتال مع اندلاع الحرب
العراقية
الإيرانية
، قبل أن تؤدي إصابته إلى انتقاله نحو العمل الأمني.
ومنذ ذلك الحين، بدأ مساراً طويلاً داخل الأجهزة الاستخبارية، حيث كان من المساهمين في تأسيس البنية الأمنية للحرس الثوري، ثم تدرّج في مواقع حساسة بين المؤسستين العسكرية والقضائية.
وشكّل قرب إسماعيل الخطيب من مكتب علي خامنئي محطة مفصلية في مسيرته، إذ عُيّن عام 2010 كبيراً للمراقبين في مكتب المرشد، وهو موقع يعكس مستوى عالياً من الثقة والنفوذ.
ولعل هذا الدور هو ما وضعه في قلب آليات اتخاذ القرار بعيداً عن الأضواء.
إلى ذلك تنقّل الخطيب بين مواقع عدة، أبرزها رئاسة مراكز أمنية في السلطة القضائية، ومناصب مرتبطة بحماية المعلومات، قبل أن يُعيَّن وزيراً للاستخبارات عام 2021 في عهد إبراهيم رئيسي.
وبقي كذلك بعد بعد انتخابات 2024، حيث جدّد الرئيس مسعود بزشكيان الثقة به.
ووفق المعلومات، أتت أهمية إسماعيل الخطيب في أنه نموذج لمسؤول أمني يجمع بين الدين والسياسة والاستخبارات، حيث لم يقتصر على إدارة جهاز أمني بل يمتد إلى التأثير في توازنات إقليمية ودولية.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: حاولنا اغتيال وزير الاستخبارات الإيرانية وننتظر نتائج العملية
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: حاولنا اغتيال وزير الاستخبارات الإيرانية وننتظر نتائج العملية
18/03/2026 16:12:58
18/03/2026 16:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتيال إثنين من كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية الإيرانية في طهران أمس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتيال إثنين من كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية الإيرانية في طهران أمس
18/03/2026 16:12:58
18/03/2026 16:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا في لبنان يوم الجمعة الماضي فلسطينيا يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا في لبنان يوم الجمعة الماضي فلسطينيا يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية
18/03/2026 16:12:58
18/03/2026 16:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: اغتيال رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان في هجمات أمس
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: اغتيال رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان في هجمات أمس
18/03/2026 16:12:58
18/03/2026 16:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
استخدمتها أميركا لقصف إيران.. ما هي قنابل "جي بي يو 72"؟
Lebanon 24
استخدمتها أميركا لقصف إيران.. ما هي قنابل "جي بي يو 72"؟
10:00 | 2026-03-18
18/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف أميركيّ استهدف مقرّاً للحشد الشعبي في الأنبار
Lebanon 24
قصف أميركيّ استهدف مقرّاً للحشد الشعبي في الأنبار
09:32 | 2026-03-18
18/03/2026 09:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب في اشتباكات على الحدود مع لبنان... وزير إسرائيليّ ينشر صورة لابنه من المستشفى
Lebanon 24
أُصيب في اشتباكات على الحدود مع لبنان... وزير إسرائيليّ ينشر صورة لابنه من المستشفى
09:22 | 2026-03-18
18/03/2026 09:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات أمنية في السويد من تصاعد التهديدات بسبب الحرب على إيران
Lebanon 24
تحذيرات أمنية في السويد من تصاعد التهديدات بسبب الحرب على إيران
09:21 | 2026-03-18
18/03/2026 09:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز المرشّحين... هل يكون سعيد جليلي خليفة لاريجاني؟
Lebanon 24
أبرز المرشّحين... هل يكون سعيد جليلي خليفة لاريجاني؟
09:00 | 2026-03-18
18/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
11:30 | 2026-03-17
17/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرّد على القرار
Lebanon 24
تمرّد على القرار
16:46 | 2026-03-17
17/03/2026 04:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2026-03-18
استخدمتها أميركا لقصف إيران.. ما هي قنابل "جي بي يو 72"؟
09:32 | 2026-03-18
قصف أميركيّ استهدف مقرّاً للحشد الشعبي في الأنبار
09:22 | 2026-03-18
أُصيب في اشتباكات على الحدود مع لبنان... وزير إسرائيليّ ينشر صورة لابنه من المستشفى
09:21 | 2026-03-18
تحذيرات أمنية في السويد من تصاعد التهديدات بسبب الحرب على إيران
09:00 | 2026-03-18
أبرز المرشّحين... هل يكون سعيد جليلي خليفة لاريجاني؟
08:50 | 2026-03-18
بعد استهداف محطة بوشهر النووية.. مخاوف من "كارثة إشعاعية"
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 16:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 16:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 16:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
