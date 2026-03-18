عربي-دولي

هل يُمكن تحري هلال عيد الفطر مساء اليوم؟

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:39
تتحرى السعودية وعدة دول عربية وإسلامية أخرى، اليوم الأربعاء، هلال عيد الفطر لعام 2026، في حين قالت الحسابات الفلكية كلمتها بشأن إمكانية رؤية هلال شوال، مبينة أنها "مستحيلة".
 
ودعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الأربعاء 29 رمضان، تمهيدا لإعلان موعد عيد الفطر سواء الخميس أو الجمعة.

في غضون ذلك، أنهت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتهيئة مراصد تحري الأهلة في تمير وشقراء والحريق، استعدادا لتحري هلال عيد الفطر.
 
من جانبه، قال مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، إنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 آذار، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها.

وكتب في منشور عبر منصة "أكس"، "اليوم الأربعاء 18 آذار 2026م هو التاسع والعشرون من شهر رمضان في بعض الدول، وستقوم هذه الدول بتحرّي الهلال بعد غروب شمس هذا اليوم. ومن هذه الدول: السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، واليمن، وفلسطين، ولبنان، والسودان، وأجزاء من العراق"، مضيفاً "علما بأن رؤية الهلال مساء اليوم الأربعاء مستحيلة في جميع دول العالم؛ بسبب غروب القمر قبل الشمس".

كما أضاف"من جهة أخرى، فإن يوم غدٍ الخميس 19 آذار هو التاسع والعشرون من شهر رمضان في العديد من الدول الأخرى، وستقوم هذه الدول بتحرّي الهلال بعد غروب شمس يوم غد الخميس؛ ليكون يوم العيد فيها يوم الجمعة أو السبت، اعتمادًا على رؤية الهلال. ومن هذه الدول: تركيا، وإندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، وسنغافورة، والهند، وبنغلادش، وباكستان، وإيران، وأجزاء من العراق، وعُمان، والأردن، وسوريا، ومصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا"، مشيرا إلى أن "رؤية الهلال يوم غد الخميس غير ممكنة في شرق العالم الإسلامي، وصعبة في وسطه".
 
نشر مركز الفلك الدولي خارطة تبين إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء ويوم الخميس من مختلف دول العالم، بحيث إن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

- رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق.
