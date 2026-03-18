|
عربي-دولي
هل يُمكن تحري هلال عيد الفطر مساء اليوم؟
Lebanon 24
18-03-2026
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحرى
السعودية
وعدة دول عربية وإسلامية أخرى، اليوم الأربعاء، هلال عيد الفطر لعام 2026، في حين قالت الحسابات الفلكية كلمتها بشأن إمكانية رؤية هلال شوال، مبينة أنها "مستحيلة".
ودعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء
المملكة
إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الأربعاء 29 رمضان، تمهيدا لإعلان موعد عيد الفطر سواء الخميس أو الجمعة.
في غضون ذلك، أنهت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتهيئة مراصد تحري الأهلة في تمير وشقراء والحريق، استعدادا لتحري هلال عيد الفطر.
من جانبه، قال مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، إنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 آذار، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها.
وكتب في منشور عبر منصة "أكس"، "اليوم الأربعاء 18 آذار 2026م هو التاسع والعشرون من شهر رمضان في بعض الدول، وستقوم هذه الدول بتحرّي الهلال بعد غروب شمس هذا اليوم. ومن هذه الدول: السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، واليمن، وفلسطين، ولبنان، والسودان، وأجزاء من
العراق
"، مضيفاً "علما بأن رؤية الهلال مساء اليوم الأربعاء مستحيلة في جميع دول العالم؛ بسبب غروب القمر قبل الشمس".
كما أضاف"من جهة أخرى، فإن يوم غدٍ الخميس 19 آذار هو التاسع والعشرون من شهر رمضان في العديد من الدول الأخرى، وستقوم هذه الدول بتحرّي الهلال بعد غروب شمس يوم غد الخميس؛ ليكون يوم العيد فيها يوم الجمعة أو السبت، اعتمادًا على رؤية الهلال. ومن هذه الدول:
تركيا
، وإندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، وسنغافورة، والهند، وبنغلادش، وباكستان، وإيران، وأجزاء من العراق، وعُمان، والأردن، وسوريا، ومصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا"، مشيرا إلى أن "رؤية الهلال يوم غد الخميس غير ممكنة في شرق العالم الإسلامي، وصعبة في وسطه".
نشر مركز الفلك الدولي خارطة تبين إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء ويوم الخميس من مختلف دول العالم، بحيث إن:
- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس.
- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.
- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.
- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.
- رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
18/03/2026 18:30:21
18/03/2026 18:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
Lebanon 24
السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
18/03/2026 18:30:21
18/03/2026 18:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر: هذا موعد استطلاع رؤية هلال عيد الفطر
Lebanon 24
مصر: هذا موعد استطلاع رؤية هلال عيد الفطر
18/03/2026 18:30:21
18/03/2026 18:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء
Lebanon 24
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء
18/03/2026 18:30:21
18/03/2026 18:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مكالمات وتهديدات.. تقرير مثير عن محادثات إسرائيلية مع قادة إيرانيين
Lebanon 24
مكالمات وتهديدات.. تقرير مثير عن محادثات إسرائيلية مع قادة إيرانيين
12:00 | 2026-03-18
18/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز وحدة في "حزب الله"... هل تستطيع إسرائيل القضاء على "الرضوان"؟
Lebanon 24
أبرز وحدة في "حزب الله"... هل تستطيع إسرائيل القضاء على "الرضوان"؟
11:47 | 2026-03-18
18/03/2026 11:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون على رأس السلطة في إيران... من هم؟
Lebanon 24
مسؤولون على رأس السلطة في إيران... من هم؟
11:31 | 2026-03-18
18/03/2026 11:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
11:30 | 2026-03-18
18/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات وعدد من المسؤولين
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات وعدد من المسؤولين
11:17 | 2026-03-18
18/03/2026 11:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرّد على القرار
Lebanon 24
تمرّد على القرار
16:46 | 2026-03-17
17/03/2026 04:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش كشف على المنزل المُستهدف في بلدة القليعة... وهذا ما وجده
Lebanon 24
الجيش كشف على المنزل المُستهدف في بلدة القليعة... وهذا ما وجده
06:19 | 2026-03-18
18/03/2026 06:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2026-03-18
مكالمات وتهديدات.. تقرير مثير عن محادثات إسرائيلية مع قادة إيرانيين
11:47 | 2026-03-18
أبرز وحدة في "حزب الله"... هل تستطيع إسرائيل القضاء على "الرضوان"؟
11:31 | 2026-03-18
مسؤولون على رأس السلطة في إيران... من هم؟
11:30 | 2026-03-18
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
11:17 | 2026-03-18
الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات وعدد من المسؤولين
11:01 | 2026-03-18
أطلقها "حزب الله"... مسيّرة اختفت عن رادارات إسرائيل
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 18:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 18:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 18:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
