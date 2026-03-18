مليارات.. هذا ما قدمته كوريا الشمالية لروسيا

قال تقرير إن زودت في حربها ضد بقوات وأسلحة بقيمة 14 مليار دولار، لكن يبدو أنه لم يتم دفع سوى جزء من هذا المبلغ لبيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء.



وذكر تقرير صدر مؤخراً عن معهد استراتيجية ، الذي تموله حكومة كوريا الجنوبية، أن التكلفة الإجمالية لنشر القوات والصادرات العسكرية بين آب 2023 وكانون الأول 2025، تقدر بما يتراوح ما بين 7.67 مليار دولار و 14.4 مليار دولار.





وكتب ليم سو-هو، معد التقرير، أن معظم المبلغ، ما يوازي ما بين 80 و96%، تم أو سيتم سداده بتكنولوجيا عسكرية دقيقة ومكونات تتعلق بدقة التصويب يصعب رصدها عبر الأقمار الاصطناعية.



وأبرم ونظيره الكوري كيم جونغ أون، معاهدة دفاع مشترك في 2024 بين الدولتين، وجاء ذلك أثناء أول زيارة لبوتين إلى كوريا الشمالية في 24 سنة.

