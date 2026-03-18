Najib Mikati
عربي-دولي

مليارات.. هذا ما قدمته كوريا الشمالية لروسيا

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:40
مليارات.. هذا ما قدمته كوريا الشمالية لروسيا
قال تقرير إن كوريا الشمالية زودت روسيا في حربها ضد أوكرانيا بقوات وأسلحة بقيمة 14 مليار دولار، لكن يبدو أنه لم يتم دفع سوى جزء من هذا المبلغ لبيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وذكر تقرير صدر مؤخراً عن معهد استراتيجية الأمن القومي، الذي تموله حكومة كوريا الجنوبية، أن التكلفة الإجمالية لنشر القوات والصادرات العسكرية بين آب 2023 وكانون الأول 2025، تقدر بما يتراوح ما بين 7.67 مليار دولار و 14.4 مليار دولار.


وكتب ليم سو-هو، معد التقرير، أن معظم المبلغ، ما يوازي ما بين 80 و96%، تم أو سيتم سداده بتكنولوجيا عسكرية دقيقة ومكونات تتعلق بدقة التصويب يصعب رصدها عبر الأقمار الاصطناعية.

وأبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، معاهدة دفاع مشترك في 2024 بين الدولتين، وجاء ذلك أثناء أول زيارة لبوتين إلى كوريا الشمالية في 24 سنة.
مواضيع ذات صلة
زعيم كوريا الشمالية: يمكننا اتخاذ إجراء تعسفي إذا تبيّن أن سلوك كوريا الجنوبية المستفزّ يضر بأمننا
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي يُحضر له زعيم كوريا الشمالية؟ تعرفوا إلى "خليفته المحتمل"
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا بالستيا باتجاه البحر
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
Lebanon24
11:31 | 2026-03-18
Lebanon24
11:30 | 2026-03-18
Lebanon24
11:17 | 2026-03-18
Lebanon24
11:01 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
