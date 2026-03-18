الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات وعدد من المسؤولين

أكد مقتل وزير الاستخبارات خطيب، في "اعتداء غادر" استهدف عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وكتب في حسابه على منصة "إكس": "لقد فجعنا الاغتيال الغادر لزملائي الأعزاء إسماعيل خطيب وعلي لاريجاني وعزيز نصير ، مع بعض أفراد أسرهم ومرافقيهم".

وأضاف: أتقدم بالتعازي إلى الشعب العظيم في استشهاد عضوين من أعضاء الحكومة، وأمين للأمن القومي، وقادة الجيش وقوات الباسيج. وأنا على يقين من أن مسيرتهم ستستمر أكثر ثباتا من السابق". (روسيا اليوم)