مسؤولون على رأس السلطة في إيران... من هم؟

ذكر موقع "العربية" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر في فيديو نشره على حسابه الرسمي اليوم يسحب فيه من جيبه لائحة قال إنها تضم أبرز القادة الإيرانيين على لائحة التصفية، إلا أنه امتنع بطبيعة الحال عن ذكر الأسماء. علماً أن طهران كانت منيت مؤخراً بخسارة كبيرة عقب اغتيال مرشدها السابق علي خامنئي، عبر اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقائد الباسيج غلام رضا سليماني بغارات إسرائيلية.

لائحة نتنياهو

1 - مجتبى خامنئي

فيما لا تزال القيادة العليا للنظام بيد المرشد الجديد مجتبى خامنئي، والذي توعدت تل أبيب سابقاً باغتياله أيضاً، إلا أن نجل خامنئي لم يظهر علناً منذ انتخابه من قبل مجلس الخبراء خلفًا لوالده علي خامنئي في 8 آذار 2026.

أما السلطة التنفيذية فيتولاها مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية منذ عام 2024، الذي يدير كذلك قيادة الحكومة وإدارة مؤسسات الدولة المدنية خلال الحرب، كما يضطلع نائبه الأول محمد رضا عارف، بمهام واسعة في إدارة الملفات الداخلية والاقتصادية، في حين يقود ، عباس عراقجي، النشاط الدبلوماسي للبلاد في الأزمة الحالية.

2- السلطة التشريعية والقضائية

بينما يتولى محمد باقر قاليباف، الذي يعتبر شخصية سياسية بارزة تربط بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية في النظام الإيراني، مجلس الشورى (البرلمان). وكانت هددت سابقاً أيضاً باغتياله، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.



هذا وتناط السلطة القضائية بغلام حسين محسني إيجئي منذ عام 2021، ويلعب دوراً كبيراً في إدارة الجهاز القضائي والأمني خلال المرحلة الحالية.

3 - الحرس الثوري

بينما لا يزال الحرس الثوري رغم مقتل عدد من قادته، المؤسسة العسكرية والأمنية الأكثر نفوذاً في البلاد. وقد أعاد تنظيم قياداته بعد الضربات الأخيرة، إذ يتولى أحمد وحيدي، القيادة العامة للحرس منذ 1 آذار 2026، خلفًا للقائد السابق محمد باكبور الذي قُتل في الغارات الأميركية الأولى على طهران مع تفجر الحرب يوم 28 شباط.

4 - إسماعيل قاآني

أما إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، فمسؤول عن العمليات الخارجية وشبكات النفوذ الإقليمية، إلا أن أي أو تصريحات لم تصدر عنه مؤخراً.



هذا ويتولى مجيد موسوي قيادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري ومسؤولية برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.



كما يرأس مجيد خادمي منظمة استخبارات الحرس الثوري، الجهاز الاستخباراتي الموالي للحرس.

5 - الجيش الإيراني

أما الجيش الإيراني فيرأسه أمير حاتمي، الذي يتمتع بصلاحيات قيادية واسعة على القوات البرية والبحرية والجوية التابعة للجيش.



وقد تم تعيينه في هذا المنصب في 14 حزيران 2025، وهو لا يزال في منصبه ويُعلن التزام القوات بالدفاع عن البلاد.

6 - مقر خاتم الأنبياء المركزي

بينما يتولى علي عبداللهي عليآبادي رئاسة مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي يمثل هيكل القيادة العملياتية الرئيسية المشتركة للقوات المسلحة ، ومكلف بتنسيق العمليات العسكرية المشتركة بين الجيش والحرس الثوري، وقد تولى عليآبادي هذا المنصب بعد مقتل القادة السابقين في غارات إسرائيلية.

7 - قوات الباسيج

منيت قوات الباسيج بضربة قوية مع اغتيال قائدها غلام رضا سليماني، فجر أمس الثلاثاء. ورغم الغارات التي استهدفت عدداً من كبار القادة الإيرانيين، بما في ذلك المرشد السابق وبعض كبار العسكريين، لا يزال النظام الإيراني يعمل بآليات وقيادات بديلة، بعدما عُينت قيادات جديدة تسيّر مؤسسات الدولة الرئيسية.



ورجح بعض المراقبين أن يكون الحرس الثوري قد أصبح القوة الأكثر تأثيرا داخل النظام وعلى القرار العسكري والسياسي في البلاد خلال هذه المرحلة من الحرب، لكنه يعمل بالتوازي مع الجيش والمؤسسات المدنية بقيادة المرشد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيه الردود الحكومية والأمنية في الحرب. (العربية)