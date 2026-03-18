عربي-دولي

إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية

Lebanon 24
18-03-2026 | 16:19
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في وقف الحرب الجارية.

وحذر عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على ضرورة أن تمارس الدول الأوروبية ضغوطًا على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف ما وصفه بـ"العدوان العسكري" على إيران

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ترى أن المواقف الأوروبية الحالية "غير كافية"، منتقدًا ما اعتبره إزدواجية في التعامل مع التطورات.

وطالب عراقجي الدول الأوروبية بمواقف "مسؤولة وواضحة" تسهم في إنهاء التصعيد.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يهدد استقرار منطقة الخليج ومضيق هرمز، محذرًا من انعكاسات ذلك على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة، وهو ما يستدعي تحركًا أوروبيًا عاجلًا لاحتواء الأزمة. 
