تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
Lebanon 24
18-03-2026
|
16:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، اليوم الأربعاء،
الدول الأوروبية
إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في وقف الحرب الجارية.
وحذر عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
، كايا كالاس، من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
وشدد على ضرورة أن تمارس الدول الأوروبية ضغوطًا على
الولايات المتحدة
وإسرائيل لوقف ما وصفه بـ"العدوان العسكري" على
إيران
.
وأكد
وزير الخارجية
الإيراني
أن بلاده ترى أن المواقف الأوروبية الحالية "غير كافية"، منتقدًا ما اعتبره إزدواجية في التعامل مع التطورات.
وطالب عراقجي الدول الأوروبية بمواقف "مسؤولة وواضحة" تسهم في إنهاء التصعيد.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يهدد استقرار منطقة
الخليج
ومضيق هرمز، محذرًا من انعكاسات ذلك على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة، وهو ما يستدعي تحركًا أوروبيًا عاجلًا لاحتواء الأزمة.
ميرتس يحذر من تداعيات انهيار إيران على أوروبا والمنطقة
19/03/2026 02:10:27
ميرتس يحذر من تداعيات انهيار إيران على أوروبا والمنطقة
وزير خارجية عمان: نؤكد ضرورة مواصلة الضغوط لوقف الحرب واحتواء تداعياتها
19/03/2026 02:10:27
وزير خارجية عمان: نؤكد ضرورة مواصلة الضغوط لوقف الحرب واحتواء تداعياتها
وزير الخارجية الروسي: أحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دق إسفين بين إيران ودول الخليج
19/03/2026 02:10:27
وزير الخارجية الروسي: أحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دق إسفين بين إيران ودول الخليج
غوتيريش إلى لبنان الجمعة وأول تحرّك دولي عبر مجلس الامن لوقف الحرب ونزع السلاح
19/03/2026 02:10:27
غوتيريش إلى لبنان الجمعة وأول تحرّك دولي عبر مجلس الامن لوقف الحرب ونزع السلاح
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
الدول الأوروبية
وزير الخارجية
الإيراني
الأوروبي
إسرائيل
تابع
بالصور.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في شمال إيران
17:48 | 2026-03-18
بالصور.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في شمال إيران
17:48 | 2026-03-18
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
17:14 | 2026-03-18
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
17:14 | 2026-03-18
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
17:05 | 2026-03-18
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
17:05 | 2026-03-18
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
16:45 | 2026-03-18
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
16:45 | 2026-03-18
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:22 | 2026-03-18
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:22 | 2026-03-18
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24