إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية

دعا عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في وقف الحرب الجارية.



وحذر عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.



وشدد على ضرورة أن تمارس الدول الأوروبية ضغوطًا على وإسرائيل لوقف ما وصفه بـ"العدوان العسكري" على .



وأكد أن بلاده ترى أن المواقف الأوروبية الحالية "غير كافية"، منتقدًا ما اعتبره إزدواجية في التعامل مع التطورات.



وطالب عراقجي الدول الأوروبية بمواقف "مسؤولة وواضحة" تسهم في إنهاء التصعيد.



وأشار إلى أن استمرار الحرب يهدد استقرار منطقة ومضيق هرمز، محذرًا من انعكاسات ذلك على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة، وهو ما يستدعي تحركًا أوروبيًا عاجلًا لاحتواء الأزمة.

