تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

استنفار عسكري أميركي بعد رصد طائرات مسيّرة فوق العاصمة

19-03-2026 | 00:20
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين أميركيين رصدوا طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، في تطور أمني لافت يأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.


وأفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على التفاصيل بأن الطائرات شوهدت فوق قاعدة "فورت ماكنير"، التي تضم مقار إقامة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، فيما لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد مصدرها.

ووفقاً لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، فإن الجيش عزز إجراءات المراقبة والتأهب، في ظل حالة الاستنفار المرتبطة بالضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واحتمالات اتساع نطاق التهديدات.

وأشار التقرير إلى أن تحليق عدة طائرات مسيرة خلال إحدى الليالي في الأيام العشرة الماضية دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية، وعقد اجتماع في البيت الأبيض لبحث سبل التعامل مع الحادثة.

وفي سياق متصل، رفعت قواعد عسكرية أميركية عدة مستوى التأهب الأمني إلى درجة "تشارلي"، التي تشير إلى وجود تهديد محتمل، من بينها قاعدة "ماكغواير-ديكس-ليكهورست" في نيوجيرسي وقاعدة "ماكديل" في فلوريدا، التي تضم القيادة المركزية الأميركية.

وتزامن ذلك مع إصدار واشنطن تحذيرا أمنيا عالميا لبعثاتها الدبلوماسية، وإجراء مراجعات فورية للإجراءات الأمنية، تحسباً لما وصفته بـ"تداعيات محتملة" للتصعيد في الشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!
19/03/2026
الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة: تفعيل صفّارات الإنذار في عكّا بعد رصد تسلُّل طائرة مسيّرة من لبنان
19/03/2026
"رويترز": مسؤولون أميركيون رصدوا طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في واشنطن يقيم بها وزيرا الخارجية والدفاع
19/03/2026
مصادر لبنان ٢٤: فوج الحدود البري في الجيش رصد اربع طائرات هليكوبتر فوق البقاع بالكاميرات الحرارية
19/03/2026

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

وزير الدفاع

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24