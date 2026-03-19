تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قيادي يمني: جاهزية عالية لتأمين البحر الأحمر والتصدي للتهديدات

Lebanon 24
19-03-2026 | 00:30
A-
A+

قيادي يمني: جاهزية عالية لتأمين البحر الأحمر والتصدي للتهديدات
قيادي يمني: جاهزية عالية لتأمين البحر الأحمر والتصدي للتهديدات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح، من السياسات التصعيدية للنظام الإيراني، وما تشكله من تهديدات لأمن الطاقة والملاحة الدولية.

وأكد صالح، في اجتماع موسع عقده الأربعاء، مع قيادات ألوية ووحدات المقاومة الوطنية التي يترأسها، أن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، تمثّل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة".

وشدّد على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًّا ودوليًّا فاعلًا، ودعمًا نوعيًّا للقوات الوطنية القادرة على العمل الميداني بكفاءة ومسؤولية.

وجاء الاجتماع، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الميدانية، والاطلاع على مستوى الجاهزية العملياتية، في ظل المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد صالح، ضرورة الحفاظ على أقصى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل ميليشيا الحوثي، لافتًا إلى أن "المرحلة الراهنة تفرض انتقالًا نوعيًّا في أساليب العمل العسكري والتنسيق المشترك".

ونوّه عضو الرئاسة اليمنية، إلى أن شريط الساحل الغربي للبلاد المُطلّ على البحر الأحمر، الذي تتمركز فيه قواته، يُمثّل "موقعًا إستراتيجيًّا محوريًّا؛ نظرًا لارتباطه المباشر بأمن الملاحة في البحر الأحمر وخطوط التجارة العالمية".

وقال صالح، إن "القوات المرابطة في هذا القطاع، تمتلك الجاهزية الكاملة لتنفيذ مهامها في تأمين السواحل والممرات البحرية، والتصدي لأي تهديدات تستهدف الأمن البحري".

وأكد أن "تحقيق الاستقرار في اليمن، وتأمين ممراته البحرية، يمثلان جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم"، لافتًا إلى أن القوات المسلحة، تواصل أداء دورها وواجبها، ضمن إطار رؤية توازن بين الحسم في مواجهة التهديدات، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكر صالح، أنَّ المؤشرات الميدانية والشعبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعكس تزايد حالة الرفض للمشروع الميليشاوي، ملوِّحًا بأن "هذا التحول يُمثّل فرصة مهمة لتعزيز المسار الوطني، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء مصادر التهديد التي تمس أمن اليمن واستقراره". (ارم نيوز)


مواضيع ذات صلة
الإمارات: نمتلك أنظمة دفاع جوي متنوعة ومتكاملة للتصدي للتهديدات بكفاءة عالية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الدفاع البريطانية لسي إن إن: وضع حاملة طائرات في حالة جاهزية عالية لتقليل الوقت لأي مهمة انتشار
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ: الإمارات تمتلك منظومة جاهزية وطنية راسخة وفق أعلى معايير الحوكمة
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: التدريب يركز على تحسين جاهزية قيادة المنطقة الوسطى لأشد السيناريوهات دفاعا وهجوما
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

مؤسسات الدولة

البحر الأحمر

الإيرانية

الإيراني

المقاومة

عضو مجلس

اليمنية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24