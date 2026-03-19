تحذيرات من التسرع.. هل تنشر واشنطن سلاحًا غير مكتمل الاختبار؟

كشف مسؤول عسكري رفيع أن الجيش الأمريكي "قريب جداً" من نشر أول سلاح فرط صوتي، مرجحاً أن يكون ذلك "خلال أسابيع"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".



وذكرت الوكالة أن ذلك يتعارض مع تقييمات وزارة الحرب " " الأخيرة التي تفيد بضرورة إجراء المزيد من الاختبارات قبل نشر الصاروخ الفرط صوتي.



وتستطيع هذه الصواريخ الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت بنحو 5 أضعاف، ويصعب اعتراضها مقارنةً بالصواريخ الأبطأ.



وقال الفريق فرانك لوزانو كبير مسؤولي برامج الصواريخ الأمريكي: "نحن قريبون جداً من تجهيز تلك البطارية الأولى بالكامل بجميع قدراتها".



وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صناعي: "لا أريد أن أفسد المفاجأة عندما نصل إلى هناك بالفعل، لكننا على بعد أسابيع قليلة".



ولفت إلى أن الجيش الأمريكي يعمل مع شركة "لوكهيد مارتن" على زيادة إنتاج الصواريخ الفرط صوتية، التي تتسم بتعقيدها الشديد ويتم تجميع بعض أجزائها يدويًا.



ورأت "بلومبرغ" أن توقع لوزانو يقدم نظرة أكثر تفاؤلاً من تلك التي قدمها مكتب اختبار الأسلحة التابع لوزارة الحرب الأمريكية.



وأوضحت أن المكتب ذكر، في تقرير صدر هذا الأسبوع، أن اختبارات النظام فرط الصوتي، المعروف باسم "دارك إيجل"، لم تُنتج بعد بيانات كافية لتحديد فعاليته التشغيلية، وتوقع ألا تتوافر هذه البيانات قبل عام على الأقل.



ولا يُلزم الجيش الأمريكي بالامتثال لمتطلبات مكتب الاختبارات، وقد يقرر نشر النظام دون الحصول على البيانات، وفق الوكالة.



وأنفقت أكثر من 12 مليار دولار، منذ عام 2018، على تطوير الأسلحة فرط الصوتية، لكنها لا تزال متأخرة عن الصين وروسيا في نشر هذا النظام.



يذكر أن الجيش الأمريكي، وفي تطور هام، أعلن يوم الثلاثاء، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل بطارية "برافو" المخصصة بالكامل لتشغيل "دارك إيجل" نظام الأسلحة فرط الصوتية بعيدة المدى.



وأقام الجيش الأمريكي حفلاً لتدشين البطارية التي ستستخدم نظام "دارك إيجل"، ما يمثل لحظة محورية بشأن قدرة الجيش على تحقيق تأثيرات حاسمة لدعم القوات المشتركة في منطقة المحيطين والهادئ.



توفر الأنظمة فائقة السرعة، القادرة على الطيران بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت (ماخ 5)، مزيجًا من السرعة والمدى والقدرة على المناورة والارتفاع مما يتيح قدرة عالية على البقاء وهزيمة سريعة للأهداف الحساسة للوقت والمحصنة بشدة.

Advertisement