تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات من التسرع.. هل تنشر واشنطن سلاحًا غير مكتمل الاختبار؟

Lebanon 24
19-03-2026 | 00:40
A-
A+

تحذيرات من التسرع.. هل تنشر واشنطن سلاحًا غير مكتمل الاختبار؟
تحذيرات من التسرع.. هل تنشر واشنطن سلاحًا غير مكتمل الاختبار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مسؤول عسكري رفيع أن الجيش الأمريكي  "قريب جداً" من نشر أول سلاح فرط صوتي، مرجحاً أن يكون ذلك "خلال أسابيع"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وذكرت الوكالة أن ذلك يتعارض مع تقييمات وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" الأخيرة التي تفيد بضرورة إجراء المزيد من الاختبارات قبل نشر الصاروخ الفرط صوتي.

وتستطيع هذه الصواريخ الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت بنحو 5 أضعاف، ويصعب اعتراضها مقارنةً بالصواريخ الأبطأ. 

وقال الفريق فرانك لوزانو كبير مسؤولي برامج الصواريخ الأمريكي: "نحن قريبون جداً من تجهيز تلك البطارية الأولى بالكامل بجميع قدراتها".

وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صناعي: "لا أريد أن أفسد المفاجأة عندما نصل إلى هناك بالفعل، لكننا على بعد أسابيع قليلة".

ولفت إلى أن الجيش الأمريكي يعمل مع شركة "لوكهيد مارتن" على زيادة إنتاج الصواريخ الفرط صوتية، التي تتسم بتعقيدها الشديد ويتم تجميع بعض أجزائها يدويًا.

ورأت "بلومبرغ" أن توقع لوزانو يقدم نظرة أكثر تفاؤلاً من تلك التي قدمها مكتب اختبار الأسلحة التابع لوزارة الحرب الأمريكية.

وأوضحت أن المكتب ذكر، في تقرير صدر هذا الأسبوع، أن اختبارات النظام فرط الصوتي، المعروف باسم "دارك إيجل"، لم تُنتج بعد بيانات كافية لتحديد فعاليته التشغيلية، وتوقع ألا تتوافر هذه البيانات قبل عام على الأقل.

ولا يُلزم الجيش الأمريكي بالامتثال لمتطلبات مكتب الاختبارات، وقد يقرر نشر النظام دون الحصول على البيانات، وفق الوكالة.

وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 12 مليار دولار، منذ عام 2018، على تطوير الأسلحة فرط الصوتية، لكنها لا تزال متأخرة عن الصين وروسيا في نشر هذا النظام.

يذكر أن الجيش الأمريكي، وفي تطور هام، أعلن يوم الثلاثاء، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل بطارية "برافو" المخصصة بالكامل لتشغيل "دارك إيجل" نظام الأسلحة فرط الصوتية بعيدة المدى.

وأقام الجيش الأمريكي حفلاً لتدشين البطارية التي ستستخدم نظام "دارك إيجل"، ما يمثل لحظة محورية بشأن قدرة الجيش على تحقيق تأثيرات حاسمة لدعم القوات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

توفر الأنظمة فائقة السرعة، القادرة على الطيران بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت (ماخ 5)، مزيجًا من السرعة والمدى والقدرة على المناورة والارتفاع مما يتيح قدرة عالية على البقاء وهزيمة سريعة للأهداف الحساسة للوقت والمحصنة بشدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: من غير المرجح أن تنشر إسرائيل قوات برية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: نناقش موازنة غير مكتملة
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: نحن مع الحقوق ولم نخرج من النفق ونحاول لملمة المؤسسات ومن غير المعقول التسرع في القرارات
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري ينشر تعليمات لسكان تل أبيب بالإخلاء على غرار التحذيرات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمريكية

البنتاغون

عبر موقع

واشنطن

الهندي

القادر

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19
Lebanon24
02:52 | 2026-03-19
Lebanon24
02:43 | 2026-03-19
Lebanon24
02:26 | 2026-03-19
Lebanon24
02:20 | 2026-03-19
Lebanon24
02:15 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24