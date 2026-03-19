مصر: قلقون من استهداف منشآت الطاقة

أصدرت الخارجية بياناً أدانت فيه بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة على كل من والإمارات وقطر ودول الخليج، واستهداف منشآت البنية التحتية المدنية.



وأعلنت مصر إدانتها بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بصواريخ باليستية مجددة وقوفها الكامل إلى جانب السعودية قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال أمن واستقرار والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي.



وأعربت مصر كذلك عن إدانتها وبأشد العبارات الاستهداف المتواصل من للإمارات مجددة تضامنها الكامل معها.



وأكدت مصر إدانتها القاطعة لأي تهديدات أو محاولات لاستهداف المنشآت النفطية أو في دول الخليج الشقيقة، بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال في راس لفان بقطر، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب قطر في مواجهة أي اعتداءات آثمة.



وأدنت مصر كافة الاستهدافات للمنشآت المدنية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة في إطار التصعيد العسكري الخطير الحالي، بما في ذلك استهداف حقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز في دولة قطر، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكاً صريحاً وفاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من استهداف منشآت الطاقة باعتباره يمثل تصعيداً خطيراً غير مبرر، ولما له من تأثير مباشر على أمن الطاقة العالمي ومن ثم انعكاسات بالغة السلبية على الاقتصاد الدولي ومصالح الشعوب ورفاهيتها، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.



وحذرت مصر مما يترتب على هذه الاستهدافات المستهجنة من آثار بيئية خطيرة، فضلاً عن المخاطر التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية، سواء المدنية أو الصناعية.



وجددت القاهرة مطالبتها بأهمية تحكيم العقل والحوار وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري الخطير الراهن وإنهاء الحرب بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.