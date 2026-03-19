تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قطر: على الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضينا

Lebanon 24
19-03-2026 | 00:59
A-
A+
قطر: على الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضينا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سلّمت وزارة الخارجية القطرية مذكرة رسمية إلى سفارة إيران لدى الدوحة، تفيد بأن قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إبراهيم يوسف فخرو، الأربعاء مع سفير إيران لدى قطر، علي صالح آبادي.
وأوضحت الخارجية القطرية أن هذا القرار "يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقواعد حسن الجوار".

كما شددت على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

كذلك ختمت مؤكدة أن قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: سمحنا بمغادرة الدبلوماسيين غير المعنيين بحالات الطوارئ وأفراد أسرهم من قطر
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن الاعتداء الإيراني على أراضي قطر انتهاك صارخ لسيادتها
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تأمر موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: على القوات المسلحة الأوكرانية مغادرة أراضي دونباس للتوصل إلى تسوية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

مجلس الأمن

الإيرانية

علي صالح

دبلوماسي

الإيراني

القطرية

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19
Lebanon24
02:52 | 2026-03-19
Lebanon24
02:43 | 2026-03-19
Lebanon24
02:26 | 2026-03-19
Lebanon24
02:20 | 2026-03-19
Lebanon24
02:15 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24