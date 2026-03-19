قطر: على الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضينا

سلّمت مذكرة رسمية إلى سفارة لدى ، تفيد بأن قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إبراهيم يوسف فخرو، الأربعاء مع سفير إيران لدى قطر، آبادي.

وأوضحت الخارجية القطرية أن هذا القرار "يأتي على خلفية الاستهدافات المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار رقم 2817 وقواعد حسن الجوار".



كما شددت على أن استمرار الجانب في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.



كذلك ختمت مؤكدة أن قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.