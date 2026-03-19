|
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
عربي-دولي
قطر: على الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضينا
Lebanon 24
19-03-2026
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلّمت
وزارة الخارجية
القطرية
مذكرة رسمية إلى سفارة
إيران
لدى
الدوحة
، تفيد بأن قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إبراهيم يوسف فخرو، الأربعاء مع سفير إيران لدى قطر،
علي صالح
آبادي.
وأوضحت الخارجية القطرية أن هذا القرار "يأتي على خلفية الاستهدافات
الإيرانية
المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار
مجلس الأمن
رقم 2817 وقواعد حسن الجوار".
كما شددت على أن استمرار الجانب
الإيراني
في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.
كذلك ختمت مؤكدة أن قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: سمحنا بمغادرة الدبلوماسيين غير المعنيين بحالات الطوارئ وأفراد أسرهم من قطر
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن الاعتداء الإيراني على أراضي قطر انتهاك صارخ لسيادتها
الولايات المتحدة تأمر موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا
الكرملين: على القوات المسلحة الأوكرانية مغادرة أراضي دونباس للتوصل إلى تسوية
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبناء مسؤولين إيرانيين يشغلون مناصب بجامعات أميركية مرموقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
أبناء مسؤولين إيرانيين يشغلون مناصب بجامعات أميركية مرموقة.. اليكم التفاصيل
03:02 | 2026-03-19
19/03/2026 03:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع السعودية: احبطنا صاروخاً باليستياً في الشرقية و12 مسيرة
Lebanon 24
الدفاع السعودية: احبطنا صاروخاً باليستياً في الشرقية و12 مسيرة
02:52 | 2026-03-19
19/03/2026 02:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يؤكد تعليق المحادثات الثلاثية مؤقتًا مع استمرار النزاع الإيراني
Lebanon 24
الكرملين يؤكد تعليق المحادثات الثلاثية مؤقتًا مع استمرار النزاع الإيراني
02:43 | 2026-03-19
19/03/2026 02:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يجبر ناقلة نفط عملاقة على الانسحاب من مضيق هرمز
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يجبر ناقلة نفط عملاقة على الانسحاب من مضيق هرمز
02:26 | 2026-03-19
19/03/2026 02:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
Lebanon 24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
02:20 | 2026-03-19
19/03/2026 02:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
03:02 | 2026-03-19
أبناء مسؤولين إيرانيين يشغلون مناصب بجامعات أميركية مرموقة.. اليكم التفاصيل
02:52 | 2026-03-19
الدفاع السعودية: احبطنا صاروخاً باليستياً في الشرقية و12 مسيرة
02:43 | 2026-03-19
الكرملين يؤكد تعليق المحادثات الثلاثية مؤقتًا مع استمرار النزاع الإيراني
02:26 | 2026-03-19
الحرس الثوري الإيراني يجبر ناقلة نفط عملاقة على الانسحاب من مضيق هرمز
02:20 | 2026-03-19
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
02:15 | 2026-03-19
السيطرة على "خرج" الإيرانية… مقترح أميركي لخفض قدرة إيران على التهديد
