بتهم التجسس وقتل رجال شرطة.. إيران تعدم 3 أشخاص

أعلنت ، إعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.



وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن ثلاثة أشخاص مدانين خلال أعمال شغب كانون الثاني بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح والولايات المتحدة، جرى إعدامهم شنقاً هذا الصباح.



وأضاف الموقع أن المدانين متورطون في قتل اثنين من رجال الأمن.

