تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
|
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تكلفة الحرب ترتفع.. وواشنطن تبحث عن دعم مالي إضافي

Lebanon 24
19-03-2026 | 01:15
A-
A+

تكلفة الحرب ترتفع.. وواشنطن تبحث عن دعم مالي إضافي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن سعي وزارة الحرب "البنتاغون" للحصول على مبلغ ضخم لتمويل الحرب على إيران.

وذكر المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الوزارة طلبت من البيت الأبيض الموافقة على تقديم طلب إلى الكونغرس للموافقة على تمويل تزيد قيمته عن 200 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن هذا الرقم سيتجاوز بكثير تكاليف حملة الضربات الجوية الضخمة التي شنتها القوات الأمريكية حتى الآن.

وأشار إلى أنه بدلًا من ذلك سيتم التوجه لزيادة إنتاج الأسلحة الحيوية التي تم إنفاقها بشكل عاجل، حيث ضربت القوات الأمريكية والإسرائيلية آلاف الأهداف على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. 
 
وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح المبلغ الذي سيطلبه البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس للموافقة عليه.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة إن بعض مسؤولي البيت الأبيض لا يعتقدون أن طلب البنتاغون لديه فرصة واقعية للموافقة عليه في الكونغرس.
مواضيع ذات صلة
قيود سورية جديدة تعقّد النقل البري اللبناني وتحذيرات من ارتفاع تكلفة المنتجات
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن تسلل لـ"حزب الله": الحرب ستُكلفه ثمناً باهظاً
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن الأركان الإسرائيلية: نستعد لاستمرار الحرب على إيران لـ 3 أسابيع إضافية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المالية الإسرائيلية: الدين العام يرتفع إلى 68.6% من الناتج المحلي بفعل تكاليف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

واشنطن بوست

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأمريكية

البنتاغون

الكونغرس

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19
Lebanon24
02:52 | 2026-03-19
Lebanon24
02:43 | 2026-03-19
Lebanon24
02:26 | 2026-03-19
Lebanon24
02:20 | 2026-03-19
Lebanon24
02:15 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24