|
عربي-دولي

تقديرات إسرائيلية لأمد العمليات العسكرية الأميركية المشتركة ضد إيران

Lebanon 24
19-03-2026 | 01:25
كشف جلعاد أردان سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة عن توقعاته بشأن أمد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مرجحاً عدم استمرارها أكثر من 6 أشهر أخرى.

وقال أردان، خلال مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" الأمريكية: "من وجهة نظرنا، فإن إزالة تهديد للأمن العالمي، وبالتأكيد لإسرائيل، لأن إيران تُشكّل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، تستحق حتى 6 أشهر أخرى. لا أعرف".

وسأل المذيع المسؤول الإسرائيلي: "هل تعتقد أن الأمر سيستمر كل هذا الوقت؟ أقصد، في أمريكا..."؟ فأجاب أردان: "لا إطلاقاً. لكنني لا أحب حقيقة أن العالم الغربي، العالم الحر، يظل يسأل نفسه: إلى متى سيستمر هذا؟".

وتابع أردان قائلاً: "هذا بالضبط ما يريده المتطرفون والإرهابيون، لأنهم يريدون إطالة أمد الحرب، وتمديد فترة الحرب"، على حد زعمه.


 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الضربات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية ونُفذت ضمن عملية واسعة ومنسقة ومشتركة ضد النظام الإيراني
الجيش الأميركي يعلن عن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران
سي إن إن: مناقشات جارية حول إمكانية قيام أميركا وإسرائيل بشن عمليات مشتركة ضد إيران
‏تقديرات أمنية إسرائيلية: الحوثيون قد يهاجمون إسرائيل إذا شنت واشنطن ضربة ضد إيران
