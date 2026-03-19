تقديرات إسرائيلية لأمد العمليات العسكرية الأميركية المشتركة ضد إيران

كشف سفير السابق لدى عن توقعاته بشأن أمد الحرب ضد ، مرجحاً عدم استمرارها أكثر من 6 أشهر أخرى.وقال أردان، خلال مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" الأمريكية: "من وجهة نظرنا، فإن إزالة تهديد للأمن العالمي، وبالتأكيد لإسرائيل، لأن إيران تُشكّل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، تستحق حتى 6 أشهر أخرى. لا أعرف".وسأل المذيع المسؤول : "هل تعتقد أن الأمر سيستمر كل هذا الوقت؟ أقصد، في ..."؟ فأجاب أردان: "لا إطلاقاً. لكنني لا أحب حقيقة أن العالم ، العالم الحر، يظل يسأل نفسه: إلى متى سيستمر هذا؟".وتابع أردان قائلاً: "هذا بالضبط ما يريده المتطرفون والإرهابيون، لأنهم يريدون إطالة أمد الحرب، وتمديد فترة الحرب"، على حد زعمه.