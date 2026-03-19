عربي-دولي

تحركات الحوثيين ضد المؤسسات الدينية تزيد من القلق حول حرية المعتقد في اليمن

Lebanon 24
19-03-2026 | 01:35
اقتحمت جماعة الحوثي، يوم الأربعاء، مركزًا مخصصًا للعلوم الدينية بمحافظة إب، وطردت طلابه من الجماعة "السلفية"، في خطوة تأتي في سياق توجهها نحو تقويض الأفكار والمعتقدات المخالفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، لـ"إرم نيوز"، إن وحدات أمنية ومسلحين تابعين للحوثيين داهموا مبنى مركز "الإمام الشافعي" للعلوم الدينية بمنطقة "ماتر"، الواقعة في أطراف مركز محافظة إب، وأجبروا الطلاب على مغادرته بقوة السلاح، وسط سخط وغضب السكان المحليين.

وذكرت المصادر أن عملية إخلاء المركز الديني جاءت دون أن تقدم الجماعة أي تفسيرات رسمية أو مسوغات قانونية لأسباب ودوافع الإغلاق ووقف النشاط العلمي نهائياً، مضيفة أن معظم طلاب العلم من الجماعة "السلفية" غادروا نحو مناطقهم ومحافظاتهم التي قدموا منها.

وأكدت أن قرار الإغلاق يأتي بعد أيام من قيام الحوثيين باقتحام سابق للمكتبة الخاصة بالمركز والمسجد التابع له، ومصادرة جميع محتوياتهما بما فيها المصادر والمراجع العلمية.

وأشارت المصادر الحقوقية إلى أن سلوكيات الحوثيين "القمعية" التي امتدت إلى المؤسسات الدينية، تستهدف حرية المعتقد والأفكار المخالفة لتوجهات الجماعة الفكرية، بهدف إعادة تشكيل المجتمع اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وفق أيديولوجياتهم الخاصة.
