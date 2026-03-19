عربي-دولي

قطر: السيطرة "على جميع الحرائق" في منطقة رأس لفان الصناعية

Lebanon 24
19-03-2026 | 01:44
قطر: السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.


وقالت الداخلية القطرية، في منشور على منصة إكس، إن "الدفاع المدني يسيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع".

وأضافت أن مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.
 وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت في وقت سابق الخميس أن هجمات صاروخية جديدة استهدفت مرافق رئيسية للغاز تابعة لها وألحقت بها أضرارا جسيمة.

وقالت الشركة في بيان "أنه في وقت مبكر من صباح الخميس تعرض عدد من مرافقها للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية تسببت بحرائق وألحقت المزيد من الأضرار الجسيمة".

وأضافت أنه "تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار ولم تقع أي إصابات".
وزارة الدفاع القطرية: دفاعاتنا الجوية تصدت لصاروخين باليستيين من إيران حاولا استهداف مدينة رأس لفان الصناعية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: تعرض أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم بمسيرة إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية القطرية: الدفاع المدني يتعامل مع حريق اندلع في منطقة رأس لفان عقب هجوم إيراني
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية القطرية: الدفاع المدني يسيطر مبدئيا على حريق بمنطقة راس لفان دون إصابات
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

