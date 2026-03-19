عربي-دولي
مسيّرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية بواشنطن.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
19-03-2026
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين أميركيين رصدوا طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في العاصمة
واشنطن
، في تطور أمني لافت يأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهة في
الشرق الأوسط
.
وأفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على التفاصيل بأن الطائرات شوهدت فوق قاعدة "
فورت
ماكنير"، التي تضم مقار إقامة
وزير الخارجية
ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، فيما لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد مصدرها.
ووفقاً لمسؤول رفيع في
الإدارة الأميركية
، فإن الجيش عزز إجراءات المراقبة والتأهب، في ظل حالة الاستنفار المرتبطة بالضربات التي تنفذها
الولايات المتحدة
وإسرائيل ضد
إيران
، واحتمالات اتساع نطاق التهديدات.
وأشار التقرير إلى أن تحليق عدة طائرات مسيرة خلال إحدى الليالي في الأيام العشرة الماضية دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية، وعقد اجتماع في
البيت الأبيض
لبحث سبل التعامل مع الحادثة.
وفي سياق متصل، رفعت قواعد عسكرية أميركية عدة مستوى التأهب الأمني إلى درجة "تشارلي"، التي تشير إلى وجود تهديد محتمل، من بينها قاعدة "ماكغواير-ديكس-ليكهورست" في نيوجيرسي وقاعدة "ماكديل" في فلوريدا، التي تضم القيادة المركزية الأميركية.
وتزامن ذلك مع إصدار واشنطن تحذيرا أمنيا عالميا لبعثاتها الدبلوماسية، وإجراء مراجعات فورية للإجراءات الأمنية، تحسباً لما وصفته بـ"تداعيات محتملة" للتصعيد في الشرق الأوسط.
