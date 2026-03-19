السيطرة على "خرج" الإيرانية… مقترح أميركي لخفض قدرة إيران على التهديد

19-03-2026 | 02:15
السيطرة على خرج الإيرانية… مقترح أميركي لخفض قدرة إيران على التهديد
حث السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية لشلّ اقتصاد النظام الإيراني.

وأكد غراهام، النائب الجمهوري عن ولاية "كارولاينا الجنوبية"، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس ترامب "ليس لديه سبب لغزو إيران".

وقال: لا لن نغزو إيران. لا يوجد سبب لذلك، سندمر قدرتها على إيذائنا وامتلاك سلاح نووي، وبناء صواريخ لضرب أمريكا، وترويع المنطقة".

وأضاف غراهام: "جزيرة خرج 90% من دخلها يأتي من عائدات النفط والغاز. يا سيادة الرئيس جزيرة واحدة تولد 100% من العائدات، سيطر على (خرج)، وستنتهي هذه الحرب".

ونشر غراهام المقابلة، لاحقاً، على حسابه بمنصة "إكس"، وعلق قائلاً: "كان قرار الرئيس ترامب بنقل الحرب إلى جزيرة خرج ضروريًا وجريئًا، وفي رأيي، فعالًا للغاية. سيساعد هذا في تقصير أمد الحرب".

ووصف السيناتور الأمريكي الجزيرة الإيرانية بأنها "جوهرة تاج اقتصاد النفط والغاز الإيراني"، وفق تعبيره.


