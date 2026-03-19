الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

أعلن الجيش ، الخميس، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية، مؤكداً أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض تلك الهجمات.



وجاء في بيان على "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".



وأكدت القوات المسلحة الكويتية، أمس الأربعاء، أنها منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (4) صواريخ باليستية معادية، وتم التعامل معها وتدميرها، كما تم رصد عدد (23) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم تدمير عدد (20) طائرة مسيّرة، فيما سقط عدد (3) خارج منطقة التهديد دون أن تُشكّل أي خطر، ودون تسجيل أي أضرار مادية.



واكدت القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته.

