عربي-دولي
أبناء مسؤولين إيرانيين يشغلون مناصب بجامعات أميركية مرموقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-03-2026
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير صحفي عن تواجد عدد من أبناء وأقارب كبار المسؤولين والشخصيات السياسية في النظام
الإيراني
داخل
الولايات المتحدة
، حيث يشغل بعضهم مناصب أكاديمية وبحثية في جامعات كبرى من نيويورك إلى لوس أنجلوس. يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه العلاقات بين
واشنطن
وطهران توتراً سياسياً حاداً وخطاباً عدائياً متبادلاً بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة على النظام الإيراني وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" New York Post الأميركية.
ووفقاً للتقرير، يتوزع هؤلاء الأفراد على مؤسسات تعليمية مرموقة مثل جامعة "ماساتشوستس"، وكلية "يونيون" في نيويورك، وجامعة "جورج واشنطن". وبينما يُنظر إلى وجودهم كحق شخصي وأكاديمي، تثير أطراف سياسية ومنظمات معارضة تساؤلات حول طبيعة هذا التواجد وتأثيره المحتمل.
ويرى محللون، مثل جاناتان سايه من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن وصول أشخاص مرتبطين بالنظام إلى مواقع مؤثرة قد يساهم في تشكيل وجهات نظر محددة داخل الأوساط الجامعية الأمريكية. في المقابل، تشير الصحيفة إلى عدم وجود أدلة محددة على تورط أي من الشخصيات المذكورة في أنشطة غير قانونية أو معادية للقيم الأمريكية.
وأبرز الشخصيات الواردة في التقرير ليلى خاتمي: ابنة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وتعمل أستاذة للرياضيات في كلية "يونيون" بنيويورك. ويُصنف والدها سياسياً ك "إصلاحي"، إلا أن معارضين يرون أنه يظل جزءاً من هيكل السلطة الإيراني. فاطمة أردشير-لاريجاني ابنة علي لاريجاني، المسؤول البارز الذي قُتل مؤخراً. كانت تعمل طبيبة وباحثة في معهد "وينشيب" التابع لجامعة إيموري حتى يناير الماضي، حيث غادرت منصبها عقب ضغوط من نشطاء معارضين.
زهراء محقق داماد وهي ابنة آية الله مصطفى محقق داماد وابنة شقيقة علي لاريجاني وتعمل أستاذة في قسم الهندسة النووية والإشعاعية بجامعة إلينوي، وتتولى إدارة وحدة تحليل مخاطر الأنظمة التكنولوجية المعقدة.
عيسى هاشمي وهو أستاذ مشارك في لوس أنجلوس، وهو ابن معصومة ابتكار، التي اشتهرت بدورها كمتحدثة باسم الطلاب خلال أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية عام 1979، وشغلت لاحقاً منصب
نائب الرئيس
لشؤون المرأة.
أدى
الكشف عن
هذه الروابط العائلية إلى نشوء حراك على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع العرائض الإلكترونية. فقد وقع آلاف الأشخاص على عريضة تطالب بالتحقيق في الوضع القانوني لبعض هؤلاء الأكاديميين، بينما يرى نشطاء حقوقيون مثل لودان بازركان أن هناك "ازدواجية" في معايير النخبة
الإيرانية
التي تنتقد الغرب وتستفيد من نظمه التعليمية والصحية.
وتشير تقديرات خبراء ومعارضين إلى وجود ما بين 4000 و5000 قريب لمسؤولين إيرانيين يعيشون في الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى صعوبة تتبع جميع الحالات نظراً لاختلاف الأسماء العائلية في كثير من الأحيان، مما يجعل من الصعب تحديد الروابط المباشرة بين الكوادر الأكاديمية والقيادات السياسية في طهران.
وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن الجدل الدائر يعكس انقساماً حول ما إذا كان يجب الفصل بين المسار الأكاديمي للأفراد وبين الخلفية السياسية لعائلاتهم، أم أن صلة القرابة تجعلهم جزءاً من المشهد السياسي المتوتر بين البلدين.
مواضيع ذات صلة
اعتدى جنسيّاً على ابنته وهدّدها بالقتل.. إليكم التفاصيل
أكسيوس عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي: الفصائل الكردية الإيرانية تتلقى دعما من الموساد والاستخبارات الأميركية
3 مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
مسؤول إيراني رسمي: تسرب الغاز وراء انفجار مبنى سكني في بندر عباس
قد يعجبك أيضاً
ترامب يدرس إنزالاً عسكرياً في جزيرة خرج الإيرانية!
Lebanon 24
ترامب يدرس إنزالاً عسكرياً في جزيرة خرج الإيرانية!
07:57 | 2026-03-19
19/03/2026 07:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان
07:36 | 2026-03-19
19/03/2026 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن التدخل السوري لمواجهة "حزب الله": "قد يأتي بنتائج عكسية"
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن التدخل السوري لمواجهة "حزب الله": "قد يأتي بنتائج عكسية"
07:30 | 2026-03-19
19/03/2026 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قراصنة يتسللون إلى هاتف برلماني إسرائيلي.. ما علاقة زوجة أحد الوزراء؟
Lebanon 24
قراصنة يتسللون إلى هاتف برلماني إسرائيلي.. ما علاقة زوجة أحد الوزراء؟
07:28 | 2026-03-19
19/03/2026 07:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إغلاق كنيسة القيامة بالقدس يثير قلقًا دوليًا مع اقتراب أسبوع الآلام
Lebanon 24
بالصور.. إغلاق كنيسة القيامة بالقدس يثير قلقًا دوليًا مع اقتراب أسبوع الآلام
07:23 | 2026-03-19
19/03/2026 07:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
12:31 | 2026-03-18
18/03/2026 12:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
17:32 | 2026-03-18
18/03/2026 05:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:57 | 2026-03-19
ترامب يدرس إنزالاً عسكرياً في جزيرة خرج الإيرانية!
07:36 | 2026-03-19
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان
07:30 | 2026-03-19
تقرير أميركي يتحدث عن التدخل السوري لمواجهة "حزب الله": "قد يأتي بنتائج عكسية"
07:28 | 2026-03-19
قراصنة يتسللون إلى هاتف برلماني إسرائيلي.. ما علاقة زوجة أحد الوزراء؟
07:23 | 2026-03-19
بالصور.. إغلاق كنيسة القيامة بالقدس يثير قلقًا دوليًا مع اقتراب أسبوع الآلام
07:13 | 2026-03-19
ميرتس يثمن إشارات ترامب نحو إنهاء العمليات القتالية في إيران
فيديو
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
19/03/2026 14:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 14:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 14:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
