هجوم بطائرات مسيّرة على برج مراقبة كويتي على الحدود مع العراق

أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الخميس، بأن هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة استهدف برجاً للمراقبة داخل الأراضي الكويتية على الحدود مع .



وذكر المصدر الأمني لوكالة "شفق" أن الطائرات المسيرة التي استهدفت برج المراقبة الكويتي الحدودي أطلقت من محافظة البصرة حسب المعلومات الأولية.



من جهتها، أعلنت في الكويت أن منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 صواريخ باليستية معادية، وتم التعامل معها وتدميرها".



وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه تم رصد عدد 23 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، تم تدمير 20 منها، فيما سقطت 3 أخرى خارج منطقة التهديد، دون أن تُشكّل أي خطر، ودون تسجيل أي أضرار مادية".



وشدد العراق إجراءاته الأمنية على الحدود مع دول الجوار بهدف التأمين وعدم السماح لأي عناصر مسلحة أو إرهابية بالتسلل عبر الحدود.



ونقل بيان لوزارة الدفاع عن رئيس الأركان تأكيده على "أهمية رفع مستوى الاستعداد والجاهزية القتالية، وتأمين كل المتطلبات اللوجستية والفنية، خاصة ما يتعلق بالمنظومات والرادارات".



وتعرضت قاعدة "أم قصر" البحرية الأمريكية، في البصرة، خلال ساعات الليل، لهجوم شنته جهات مجهولة بواسطة 4 طائرات مسيرة.



وسقطت إحدى تلك المسيرات على محطة تحلية مياه مجاورة، فيما سقطت أخرى على مرسى الزوارق داخل الأمريكية".



وفي العاصمة العراقية، أفادت مصادر أمنية باستهداف معسكر الدعم اللوجستي في قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية، قرب مطار بغداد، بطائرات مسيّرة.



وذكر مصدر أمني أن طيراناً حربياً أمريكياً تمكن من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة في أجواء مطار بغداد الدولي كانت متوجهة صوب مركز الدعم اللوجستي، وسقطت ضمن قضاء أبوغريب.



وأضاف أن "انفجار الصاروخ الاعتراضي وانفجار الطائرة المسيرة بعد سقوطها أحدثا دوي انفجار ضخم في المنطقة"، مؤكداً أن الحادث تسبب بأضرار محدودة ولم يسفر عن خسائر بشرية.



وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، تعرض قاعدة "كركوك" الجوية لهجوم بمقذوفٍ حربي، نتج عنه حريق في القاعدة تمت السيطرة عليه ما حال دون توسع الأضرار ومنع وقوع خسائر بشرية.



وتشن فصائل مسلحة تتبع "الحشد الشعبي" هجمات على المصالح الأمريكية في العراق، بذريعة إسناد في حربها ضد وإسرائيل.



