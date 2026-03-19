التصعيد الأمني يطال مناطق حيوية بالعاصمة العراقية وسط توترات متصاعدة

نفت ، الأنباء المتداولة عن اقتحام قوة أمريكية، مقر التابع لفرقة الرد السريع في .



وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في بيان إن "ما جرى تداوله على بعض بهذا الشأن غير صحيح"، دون تقديم تفاصيل إضافية.





وتداول ناشطون على مواقع التواصل بأن قوات أمريكية اقتحمت اللواء الخامس الرد السريع في وقامت بسحب هواتف ضباط ومنتسبي اللواء.



ومنذ أيام، يتعرض محيط مطار الدولي إلى سلسلة هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في تصعيد لافت وضع واحدة من أكثر المناطق أهمية في العاصمة تحت ضغط أمني متزايد، لا سيما مع احتضانها منشآت عسكرية ومقار أمنية وقواعد دعم لوجستي.



